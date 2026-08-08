El pasacalle 'A mares' y un espectáculo didáctico musical sobre The Beatles llegan a Cartajima y Montejaque (Málaga)

'The Beatles En Familia' Es Un Espectáculo De La Mano De La Banda Silverbeats, Acompañados De Anécdotas Y La Historia Contada Por La Periodista Musical Ana Musiclover Como Maestra De Ceremonias Y Cuentacuentos, Y Dos Clowns Fans De The Beatles - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El área de Cultura de la Diputación provincial de Málaga continúa con su programación para este verano con actividades para todos los públicos, concretamente en Cartajima y en Montejaque el próximo 10 de agosto, además de seguir ofreciendo cuatro propuestas expositivas en el espacio de Pacífico, 54 y MVA en Málaga capital y el MAD de Antequera.

Así, ña compañía La Carpa Teatro llevará su pasacalle 'A Mares' a Cartajima. Con salida a las 20,00 horas, invita a descubrir el municipio desde otra mirada, convirtiendo el espacio público en un lugar para la imaginación, el juego y el encuentro de toda la familia. Inspirado en el universo marino, este espectáculo itinerante transforma las calles en un escenario donde personajes fantásticos, grandes elementos escénicos y animación interactúan con el público.

Se trata de un espectáculo que transporta a los espectadores a las profundidades del océano. Con trajes brillantes y elegantes, y con impresionantes accesorios inspirados en el mar, los artistas de La Carpa crean una experiencia visual y emocional inolvidable.

Por otra parte, el mismo lunes 10 de agosto, Montejaque recibe 'The Beatles en familia', una experiencia didáctico-musical para todos los públicos, en la que mayores y pequeños podrán descubrir la historia de los de Liverpool mientras cantan y bailan con la banda en directo que repasarán las canciones más icónicas del grupo.

'The Beatles en Familia' es un espectáculo de la mano de la banda SilverBeats, acompañados de anécdotas y la historia contada por la periodista musical Ana Musiclover como maestra de ceremonias y cuentacuentos, y dos clowns fans de los Beatles que harán las delicias de los más pequeños con sus divertidas ocurrencias durante el espectáculo.

Esta alternativa de ocio permite a los más pequeños conocer su legado de forma divertida con un espectáculo lleno de sorpresas donde se recrearán a la perfección los grandes clásicos, la estética y la puesta en escena de la banda. Comenzará a las 23,30 horas en la Plaza de la Constitución

EXPOSICIONES

De otra parte, el espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge del 23 de julio al 11 de septiembre la exposición 'Presencias 61. Arte Sostenible', de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. Esta nueva colectiva presenta casi medio centenar de obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama rinde homenaje al arte sostenible. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas. Festivos cerrados. Entrada libre.

Asimismo, también comparte espacio la exposición fotográfica 'El corazón de la Brigada' se adentra en la labor humana y profesional de los bomberos forestales del Infoca. La muestra, compuesta por 23 fotografías, podrá visitarse hasta el 29 de agosto en la sede de la institución provincial (espacio expositivo Pacífico).

'El corazón de la Brigada' acerca al público una realidad que, en muchas ocasiones, solo se contempla desde la distancia, a través del humo, de las imágenes de los medios aéreos o de los datos incluidos en los partes de emergencia. El proyecto pone el foco en quienes forman parte de los operativos de extinción y muestra la dimensión personal de un trabajo marcado por el riesgo, la preparación, el compañerismo y la vocación de servicio. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas. Festivos cerrados.

La muestra 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, de lunes a sábado, de 10,00 a 20,30 horas.

En cuanto a INT25, se trata de una exposición de las diferentes obras realizadas por el alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) durante el curso 2024-2025.

La exposición, que acoge una amplia variedad de propuestas artísticas a través de diferentes medios como la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, el vídeo o la instalación, entre otros, se podrá visitar en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) de la Diputación de Málaga hasta el 23 de septiembre de 2026. La entrada es libre y los horarios de visitas son: julio y agosto de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas. Septiembre de 10,00 a 20,00 horas. Estará cerrada del 17 al 21 de agosto y el 8 de septiembre.