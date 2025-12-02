Pastorales, verdiales y zambombás centran la programación de Navidad del distrito Puerto de la Torre, en Málaga capital

MÁLAGA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Puerto de la Torre en la capital malagueña ha organizado un programa de actividades que comienza este martes con la merienda para personas mayores y que incluye pastorales, verdiales y zambombás como protagonistas. Como todos los años, también está prevista la fiesta infantil en el parque Virgen de las Cañas los días 13 y 14 de diciembre.

Así, este martes por la tarde está prevista una merienda para las personas mayores que ofrece la Junta Municipal de Distrito. Posteriormente, realizarán una ruta de belenes guiada por el centro de la ciudad y asistirán a uno de los pases de luz y sonido en la céntrica calle Larios.

Ya el 7 de diciembre, desde las 18 horas en la plaza Herman Mayor Enrique Núñez (parque Artesana), está previsa la zambombá 'La ilusión' organizada por la Asociación de Mayores La Ilusión.

Y el lunes 8 de diciembre, jornada festival, se celebrará el XIV Certamen de Pastorales en el centro ciudadano Parque Artesanal. Estará organizado por la pastoral 'La Ilusión' en colaboración con la Junta Municipal de Distrito, y reunirá diferentes pastorales de la provincia a partir de las 16:00 horas.

Para el día 13 de diciembre está prevista la jornada de puertas abiertas de la Asociación Azucena. El colectiva lleva a cabo esta actividad para dar a conocer la labor que realiza con una jornada de convivencia, con degustaciones navideñas, actuaciones y música. De 10.00 a 20.00 horas.

Los días 13 y 14 de diciembre, el parque Virgen de las Cañas albergará dos fiestas infantiles, así como los días 21 y 22 de diciembre, en horario de 16.00 a 20.00 horas, con castillos hinchables, talleres, decoración navideña y una chocolatada para los asistentes.

Y el día 14, la Federación de Pandas de Verdiales organiza una actividad con pandas que se llevará a cabo en la plaza Hermano Mayor Enrique Luque Núñez (parque Artesana) de 12 a 16 horas.

El 20 de diciembre habrá una nueva zambombá en la caseta municipal del Recinto Ferial Puerto de la Torre desde las 13 horas y hasta las 23 horas.

Y el 28 de diciembre, el Área de Fiestas organiza la tradicional Fiesta Mayor de Verdiales en colaboración con el Distrito, en el parque Andrés Jiménez Díaz, a partir de las 12 horas.

Por último, el 3 de enero, y como colofón a las fiestas, el distrito de Puerto de la Torre celebrará el pasacalle de Reyes Magos a partir de las 17 horas, desde la calle Lope de Rueda hasta la avenida Lope de Vega, con la participación de colectivos, colegios y AMPAs del distrito.