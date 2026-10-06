Patio del Museo Carmen Thyssen Málaga acoge este otoño las cuatro propuestas escénicas seleccionadas en 'Identidades'

Archivo - Propuesta escénica en Museo Carmen Thyssen Málaga. - MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patio del Museo Carmen Thyssen Málaga acogerá durante octubre y noviembre las cuatro propuestas escénicas seleccionadas de la séptima convocatoria para proyectos adaptados al espacio del museo, titulada este año 'Identidades', a la que se han presentado 158 proyectos.

Las obras, vinculadas a la exposición temporal '¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía', se representarán los días 17 y 29 de octubre y 6 y 19 de noviembre, respectivamente, todas a las 20,30 horas.

El ciclo comenzará el sábado 17 de octubre con 'Copla: un cabaret español', de la Compañía HisPanic, con sede en Londres y liderada por el intérprete, autor y académico Alejandro Postigo. La propuesta aborda la copla desde una perspectiva contemporánea, migrante y queer, a partir de más de una década de investigación artística y académica.

El jueves 29 de octubre será el turno de 'Juancaballo', de la Compañía Juan Berlanga, una propuesta de danza que parte de la leyenda de los juancaballos, seres mitad humano y mitad animal vinculados a los campos de Jaén. Berlanga, coreógrafo, bailarín y creador escénico, obtuvo con esta obra el Premio Max 2026 al Mejor Intérprete Masculino de Danza.

El viernes 6 de noviembre se representará 'Opus', de la Compañía La Taimada, fundada en 2004 y reformulada posteriormente como proyecto de cocreación y codirección entre Olga Álvarez y Jordi Cabestany. La pieza plantea una aproximación al cuerpo femenino desde las artes escénicas y visuales y se presenta como una "obra escultórica en movimiento".

El ciclo concluirá el jueves 19 de noviembre con 'Los nombres que tuve', de Ángela Vizán, Chechu Gómez y Miguel Pimentel, una propuesta que aborda la identidad como un proceso en constante construcción a través de la cultura, el territorio, la memoria colectiva, los mandatos sociales, el lenguaje, el cuerpo, los recuerdos y la infancia.

Las cuatro obras fueron seleccionadas entre los 158 proyectos presentados a esta séptima convocatoria, con propuestas de compañías procedentes de distintas ciudades y provincias españolas. El comité de selección destacó la calidad general de los trabajos recibidos.

Las entradas tienen un precio de 12 euros e incluyen la visita al museo, la exposición temporal y el yacimiento arqueológico. También se ofrecen bonos para las cuatro representaciones por 36 euros y para tres de las cuatro obras por 28 euros. Pueden adquirirse a través de la web del Museo Carmen Thyssen Málaga.