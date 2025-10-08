Un pato salvaje localizado en la playa de Benajarafe de Vélez, primer caso de gripe aviar confirmado en Málaga

Archivo - Imagen de archivo de una playa de la provincia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga registra "el primer foco declarado histórico de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP)" y en concreto se trata de una cerceta pardilla, un tipo de pato salvaje, encontrada en la playa de Benajarafe de la localidad malagueña de Vélez-Málaga.

Así lo han informado a Europa Press desde el Gobierno andaluz, tras ser notificado y confirmado a finales de septiembre por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una vez realizados todos los análisis y validaciones correspondientes.

En concreto, se trata de un ejemplar que fue encontrado el pasado mes de agosto en la playa de Benajarafe y que fue ingresado en el Centro de Recuperación de Especies Animales (CREA), han indicado las fuentes. El serotipo confirmado es H5N1.