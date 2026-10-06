Patricia Navarro, sobre si Elías Bendodo encabezará la lista del PP por Málaga: "Eso es seguro"

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz (c), y la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, no ha desvelado este martes qué personas compondrán la candidatura del partido de cara a las próximas elecciones generales, pero sí ha indicado, cuestionada por si se prevé que el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, sea el cabeza de lista al Congreso que "eso es seguro".

Así lo ha señalado Navarro en rueda de prensa donde ha sido preguntada respecto a Bendodo, que ya encabezó la lista de los 'populares' malagueños en las elecciones generales de 2023; y también por la configuración de toda la candidatura, sobre lo que ha dicho que tienen "dos semanas todavía por delante".

Asimismo, ha apuntado que dada la circunstancia "extraordinaria que se sobrepone a cualquier otra" de la convocatoria de elecciones se ha trasladado a instancias superiores del partido en Andalucía y en Génova el aplazamiento de los procesos congresuales en marcha para renovar los equipos del PP.

"No es el momento de hablar del PP, es el momento de hablar de España. No es el momento de dedicarnos a los cargos, a quien ocupará cada sitio. Es el momento de estar con los malagueños. Es el momento de explicar, aún con más pedagogía, si cabe, de lo que lo hemos hecho en este tiempo qué supone esta convocatoria electoral para el futuro de Málaga, de Andalucía y de España", ha dicho Navarro.

Según ha explicado, se busca que "el partido pueda estar centrado en lo verdaderamente importante que son estas elecciones, que como digo, no son unas elecciones cualquiera sino la gran oportunidad que tenemos en Málaga para reconstituir todo aquello que se ha visto mermado y perjudicados en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez, en términos democráticos, de inversiones, de infraestructura".