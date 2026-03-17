El Patronato de Recaudación mejora sus dependencias en Vélez-Málaga, en las que se atiende a 14 municipios

El Patronato de Recaudación mejora sus dependencias en Vélez-Málaga, en las que se atiende a ciudadanos de 14 municipios - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación de Málaga, ha mejorado de manera notable sus dependencias en Vélez-Málaga con unas nuevas oficinas en la calle Cristo, 22, en el centro de la ciudad. En ellas pueden realizar sus gestiones tanto los veleños como los ciudadanos de otras 13 localidades de la Axarquía (Alcaucín, Almáchar, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Comares, Cútar, Iznate, La Viñuela, Periana y Riogordo), que suman una población de más de 112.000 habitantes.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha inaugurado, junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, las nuevas dependencias, que cuentan con una superficie de 300 metros cuadrados y que son más modernas y se encuentran mejor adaptadas a las necesidades actuales, tanto para el público como para el personal del Patronato, que las anteriores (situadas en calle Almedina, 19).

"Uno de los principales cometidos de las administraciones públicas es prestar un servicio público más moderno y eficaz a la ciudadanía, y, en este sentido, el Patronato de Recaudación facilita tanto a los ciudadanos como a las empresas la realización de numerosos trámites a través de su portal web. Pero también con las nuevas dependencias mejoramos la atención de quienes tengan que realizar sus gestiones de manera presencial", ha dicho Salado.

El presidente de la Diputación ha destacado que la oficina del Patronato en Vélez-Málaga tiene un volumen de actividad muy importante, con más de 15.000 gestiones presenciales al año, en materia de gestión, recaudación e inspección de tributos y otros ingresos de derecho público que este ente realiza por convenio con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y con los consistorios de los otros 13 municipios de la Axarquía antes mencionados.

En este sentido, ha subrayado que el valor aproximado de los padrones y otros ingresos de derecho público gestionados cada año para Vélez-Málaga es superior a los 57 millones de euros y en total supera los 69 millones de euros teniendo en cuenta la totalidad de localidades.

Ahí se incluyen, por ejemplo, la gestión de impuestos como IBI, IAE, IVTM, la gestión tributaria de tasas relacionadas con la propiedad inmobiliaria y basadas en el IBI, la inspección de tributos ligados a la actividad económica (IAE, licencia de apertura, basura industrial) e inmobiliaria (ICIO, IIVTNU) o la gestión de multas de tráfico.

Por su lado, Jesús Lupáñez ha agradecido el esfuerzo de la Diputación por modernizar sus instalaciones del Patronato de Recaudación, que mejoran la comodidad de la ciudadanía y de los propios trabajadores, lo que contribuye a prestar un mejor servicio público.

En la oficina de Vélez-Málaga prestan sus servicios 14 trabajadores que desarrollan tareas en materia de atención al público, gestión tributaria e inspección y recaudación ejecutiva. Esta plantilla podrá ampliarse próximamente con la asunción de la nueva delegación de la tasa de basura. Además, el Patronato de Recaudación dispone de otra oficina con un trabajador en Torre del Mar, en la Tenencia de Alcaldía (calle Manuel Azuaga).