Pérez de Siles, tras su marcha: "Me voy con el sentimiento de haber dado muchísimo menos de lo que me ha regalado a mí"

La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, junto a la concejala Carmen Casero - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha explicado este martes su despedida de la vida política el próximo mes de septiembre, una decisión "absolutamente meditada" de la que ha dicho es "de las más difíciles que he tenido que afrontar en toda mi trayectoria profesional y sin duda también de vida". "Me voy con el sentimiento de haber dado muchísimo menos de lo esto --esta etapa en este trabajo-- me ha regalado a mí".

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa de la junta de gobierno local, en la que ha incidido en que es "una decisión absolutamente meditada". "Cierro así una etapa de casi 20 años en la política municipal, en la política orgánica, para iniciar un nuevo proyecto profesional y personal", ha explicado visiblemente emocionada.

Pérez de Siles ha agregado que "esta etapa de servicio público, sin duda, es una de las etapas más apasionantes y bonitas de mi vida; el compromiso público, servir a tu ciudad, sin duda, es lo más bonito que te puede pasar desde el punto de vista personal y profesional".

"Sentir como siento, desde la humildad, que formo parte de esos equipos que han conseguido transformar y liderar Málaga, que sea una ciudad de éxito, una ciudad de referencia, la verdad es que no puedo sentir mayor orgullo y, sin duda, me voy con el sentimiento de haber dado muchísimo menos de lo que esto me ha dado y me ha regalado a mí", ha expresado.

De hecho, Pérez de Siles ha subrayado que "siempre he entendido la política como una etapa de servicio público y un privilegio al que he tenido la oportunidad de dedicar casi dos décadas de mi vida" y ha recordado los primeros contactos en Nuevas Generaciones en la Facultad de Derecho de la UMA, la primera llamada que recibió del alcalde allá por 2007 para ofrecerle ser directora del distrito de Campanillas y también otras responsabilidades designadas.

DICE AL ALCALDE, "MI JEFE", QUE "SIEMPRE ESTARÉ A SU DISPOSICIÓN"

En su intervención ha tenido palabras para el alcalde, Francisco de la Torre, "mi jefe", por su "cariño, su generosidad, por su complicidad y por todo lo que he tenido la suerte y el honor de aprender de él a lo largo de todos estos años". "Da igual donde esté, da igual donde desempeñe mi trabajo porque siempre estaré a su disposición", ha asegurado.

Por otro lado, ha asegurado que "siempre estaré absolutamente agradecida por la confianza, fundamentalmente, que me ha prestado el alcalde a lo largo de todos estos años, pero también muy agradecida, lógicamente, al que fue mi presidente del partido, Elías Bendodo, y a la que hoy es mi presidenta provincial, Patricia Navarro", ha añadido.

Ha detallado que seguirá estando al frente de sus funciones hasta septiembre, ya que hay que cumplir plazos y está próxima la Feria de Málaga. Así, a mediados de septiembre está previsto un pleno extraordinario para la toma en conocimiento de la renuncia de Pérez de Siles, donde ha adelantado que aprovechará para mostrar agradecimiento y recordar anécdotas, aunque ya este martes ha reiterado "el esfuerzo y la implicación" de todos sus compañeros del equipo de gobierno.

"No puedo tener mejores compañeros de equipo", ha afirmado, haciendo extensible los agradecimientos a los trabajadores de los distritos de Campanillas, de Bailén Miraflores y de todas las concejalías que ha tenido "la suerte" de dirigir.

De igual modo, ha agradecido "el cariño de todas las personas con las que he tenido la suerte de coincidir" y ha afirmado que "entre todos hemos hecho, hacemos y estoy convencida que vamos a seguir haciendo una Málaga siempre mejor, más atractiva". También ha tenido palabras para los medios de comunicación "por vuestra profesionalidad, por el cariño y sobre todo por el trato tan respetuoso que siempre me habéis brindado".

Cuestionada, en concreto, por las razones de su marcha y su nuevo proyecto, Pérez de Siles ha insistido en que "es una decisión importante, una decisión que supone poner fin a casi dos décadas de trabajo desde la vocación última, que es la que siempre me ha movido, que es la vocación de servicio público". "Poner fin a un algo tan importante como es eso, es una decisión muy meditada y muy motivada", ha abundado.

Ha insistido, además, en que "no tiene más motivación que un proyecto personal y un proyecto profesional que emprendo en la empresa privada", insistiendo en que es "en la empresa privada por eso de que muchas veces se buscan puertas giratorias y excusas múltiples y no tiene nada que ver con eso".

"ES UN PROYECTO ILUSIONATE" Y "ME VA A SERVIR PARA COMPLETAR MI CV"

"Es una empresa privada que nada tiene que ver con el desempeño que he estado desarrollando hasta ahora, pero es un proyecto, sin duda, para mí ilusionante desde el punto de vista profesional, que estoy convencida que me va a servir para completar también mi currículum, para darme también una perspectiva distinta de las cosas y espero sin duda estar a la altura del reto", ha dicho.

Por otro lado, en cuanto a lo personal ha añadido que "ya tendremos oportunidad de compartirlo, pero al final, como digo, es una decisión tan importante en tu vida que supone un giro radical también en lo personal", añadiendo, aunque ya lo hará en el pleno de septiembre, un recuerdo íntimo y especial "para mi pareja, familia, para mis amigos, esos que saben precisamente de los desvelos, de las horas, del trabajo, de la dedicación de la entrega que requiere el servicio público".

"HONESTIDAD, HUMILDAD Y RESPONSABILIDAD"

Sobre por qué la gente puede dudar de esta decisión personal, ha señalado que "desconozco al final las motivaciones o los pensamientos, los sentimientos de cada uno" y ha aclarado: "Yo le puedo decir qué es lo que me motiva a mí, que es esa etapa que entiendo que he cumplido, que he intentado desarrollar desde la honestidad, desde la humildad y, sobre todo, desde la responsabilidad que las funciones que el alcalde me delegaba requería, y he intentado hacerlo lo mejor posible".

"Seguramente he tenido algunos aciertos, seguramente he tenido decisiones que no han sido apropiadas o no han sido del gusto de todos los malagueños", ha añadido Pérez de Siles, al tiempo que ha agregado que "lo he hecho con el sentimiento de responsabilidad y de colaborar a un proyecto común, que es el que nos mueve y que es el amor y la pasión que sentimos por Málaga".

En este punto, ha vuelto a tener palabras para el equipo "bien liderado, bien capitaneado": "Siempre lo he dicho, no podemos estar en mejores manos que las de Paco de la Torre y lo vuelvo a decir en el día de hoy".

Sobre si este es un adiós definitivo de la política, ha afirmado que no puede decir qué va a pasar en el futuro, pero sí que emprende "una etapa laboral que espero también tener suerte y estar a la altura, sin duda, del reto", ha concluido.

CARMEN CASERO: "ESPERO POR LO MENOS ESTAR A LA ALTURA DE ELISA"

Por su parte, Carmen Casero, que será a partir de septiembre portavoz del equipo de gobierno de Málaga y primera teniente de alcalde, además de agregar a Urbanismo el Área de Contratación Pública Estratégica, ha afirmado que este martes tiene "sentimientos encontrados" porque "Elisa es una compañera magnífica, una excelente jefa y además es mi amiga desde hace un montón de años".

"Lo asumo con muchísima responsabilidad, profundamente agradecida al alcalde porque haya pensado en mí, también a Patricia Navarro, porque hayan pensado que yo puedo ser un buen recambio en estos meses que quedan de mandato para hacerme cargo de la portavocía y con mucho orgullo, con mucho sentido de la responsabilidad, con incorporación de más tareas a las que ya tengo, que me imagino que me llevarán bastante tiempo y, sobre todo, espero estar por lo menos a la altura de Elisa", ha concluido.