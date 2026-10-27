La periodista Lucía Méndez reivindica la moderación, el diálogo y consenso en la clausura de 'Prensa sin edad' en Málaga

Lucía Méndez. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista Lucía Méndez ha defendido en Málaga "la necesidad de recuperar la credibilidad y reivindicar la moderación, el diálogo y el consenso" durante la clausura este martes de la sexta edición de 'Prensa sin Edad', un proyecto de alfabetización mediática para personas mayores.

Asimismo, ha advertido de los riesgos que la inmediatez digital y la presión tecnológica suponen para el periodismo, "al favorecer la difusión de informaciones no contrastadas y reducir el tiempo para pensar y reflexionar".

Méndez ha sido la encargada de cerrar el acto de la sexta edición de 'Prensa sin Edad' en el Centro Cultural La Malagueta, que ha reunido a un centenar de asistentes procedentes de las localidades malagueñas de Istán y Benahavís, así como de la Asociación Cultural de Mujeres Jazmín de Málaga.

Durante este año, 'Prensa sin Edad' ha llegado a 26 municipios de la provincia de Málaga y ha formado a más de 350 personas para promover una ciudadanía más informada y crítica, capaz de distinguir la información veraz de las noticias falsas y de afrontar con mayores garantías los retos de la desinformación, según ha indicado la Diputación.

La periodista ha incidido en la responsabilidad de los profesionales y en la necesidad de hacer autocrítica. "Hay que tener sentido crítico y dar voz a los que no la tienen. Parece mentira que tengamos que demostrar que estamos diciendo verdad", ha afirmado, en un momento que considera "muy difícil para los periodistas".

Méndez ha estado acompañada por el diputado de Mayores, Educación y Juventud de la Diputación, José Santaolalla; la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco; la responsable de Acción Social DT Andalucia Oriental de CaixaBank, Yolanda Solero; y la directora comercial de CaixaBank en Andalucía, Carmen González Novo.

La periodista ha subrayado que el periodismo debe mantener la neutralidad, juzgar a los representantes públicos por sus hechos y respetar todas las opciones políticas.

Finalmente, Lucía Méndez ha defendido que los periodistas "deben conquistar su libertad cada día", plantar cara a las presiones y no someterse ni a los ataques de los fanáticos en redes sociales ni a la línea editorial del medio: "Tienes que dar la batalla, no nos podemos rendir".

El diputado de Mayores, José Santaolalla, ha ahondado en la necesidad de diferenciar la realidad de lo que no lo es debido al mal uso que desde ciertos sectores se hace de la Inteligencia Artificial.

"Corren tiempos difíciles para el mundo de la información, para los periodistas y también para saber discernir lo que es real de lo que no lo es", ha explicado el diputado.

En ese sentido, Santaolalla ha advertido de que la Inteligencia Artificial "nos ha invadido de golpe, casi de un día para otro; y ya muchos no podemos fiarnos ni de lo que nuestros propios ojos están viendo, con fotografías y vídeos que son completamente manipulados", ha alertado.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), Elena Blanco, ha subrayado la importancia de la alfabetización mediática para combatir la desinformación y ayudar a las personas mayores a identificar bulos, estafas y contenidos falsos.

"Estar bien informados nos capacitará para tomar decisiones adecuadas", ha señalado, al tiempo que ha advertido de los riesgos de un entorno digital en el que la información circula constantemente y no siempre es veraz.

Por su parte, Carmen González Novo ha destacado el compromiso de la Fundación la Caixa con la alfabetización mediática a través de su apoyo a Prensa sin Edad: "Proyectos como este reflejan la importancia de acercar el conocimiento, la información de calidad y las herramientas digitales a todos los rincones del territorio".

Asimismo, ha subrayado que este tipo de iniciativas "fomentan la autonomía y el pensamiento crítico de las personas mayores, al tiempo que invitan a reflexionar sobre el papel del periodismo en una sociedad cada vez más compleja".

'Prensa sin Edad' ha acercado a través de diversos talleres la alfabetización mediática a las personas mayores residentes en los municipios malagueños de: Casabermeja, Macharaviaya, Benamargosa, Algatocín, Sedella, Arriate, Villanueva de la Concepción, Benahavís, Cuevas Bajas, Carratraca, Riogordo, Periana, Teba, Sierra de Yeguas, Casares, Antequera, Vélez-Málaga, Maro (Nerja), Torremolinos, Campillos, Mollina, Alhaurín de la Torre, Marbella, San Pedro de Alcántara, Fuengirola y Estepona.

La formación, dirigida por el periodista y profesor de Periodismo de la UMA Fran Martín, directivo de la APM, ha contado con la participación de ocho docentes que han impartido las sesiones en los distintos municipios; Víctor Modelo, Marina Luna, Leticia Dolores Eyene, Javier Hernando, Taymi Rivero, Juan Alberto Gómez, María Ríos y Jazmine García, coordinadora de la iniciativa.

La iniciativa ha combinado la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y la Fundación la Caixa, a la que se han sumado los ayuntamientos de Torremolinos y Estepona con talleres adicionales. Estas sesiones han permitido reforzar los contenidos trabajados con los grupos participantes y dar continuidad al aprendizaje. Un total de 2.350 personas mayores han participado en Prensa sin Edad en sus seis ediciones.