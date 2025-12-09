Periodistas y creadores de contenido difunden la oferta de golf de la Costa del Sol durante el campeonato open femenino

Periodistas y creadores de contenido difunden la oferta de Golf de la Costa del Sol con motivo del Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino 2025. El programa ha combinado asistencia al torneo con actividades culturales y de ocio. - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha organizado un 'press trip' en colaboración con Andalucía en el marco del Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino 2025, celebrado en el Real Guadalhorce Club de Golf. El viaje ha reunido a periodistas y creadores de contenido de distintos medios y plataformas nacionales, entre ellos profesionales de Cope, Canal Sur, El Español, Marca/Periodigolf, Motor Golf y Viajes, la Federación de Madrid, la Real Federación Española de Golf-EFE y perfiles especializados en comunicación digital. La acción se ha orientado a mostrar de forma directa el desarrollo del torneo y la oferta turística asociada al segmento golf en la provincia de Málaga.

El programa ha comenzado con la llegada del grupo a la estación de tren María Zambrano y un posterior almuerzo un chiringuito local. A lo largo de la primera jornada, los participantes han tenido ocasión de conocer parte de la oferta de ocio y experiencias de la capital, con una visita al espectáculo de Luces de Navidad en la Finca de la Concepción, antes de finalizar el día con una cena en a base de productos malagueños. Este primer contacto ha permitido contextualizar el viaje dentro de la propuesta cultural y urbana del destino.

En la segunda jornada, el grupo se ha desplazado al Real Guadalhorce Club de Golf, sede del Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino 2025. Allí ha asistido al desarrollo del torneo y ha compartido un almuerzo en la Casa Club, lo que ha facilitado un acercamiento directo al ambiente de la competición y a los servicios asociados al campo.

Por la tarde, los periodistas y creadores de contenido han presenciado la entrega oficial de premios del campeonato, para concluir el día con una cena en un hotel de la capital, donde han continuado los intercambios y la jornada de 'networking' con representantes del destino.

El último día, la agenda centró de nuevo en el Real Guadalhorce Club de Golf, donde se ha celebrado un torneo de prensa con salidas a tiro. Tras la competición, los asistentes han participado en un cóctel y en la entrega de premios, antes del traslado a la estación María Zambrano para su regreso a Madrid en tren. Este formato ha ofrecido una experiencia directa en el campo de golf y ha permitido obtener contenidos propios sobre el entorno y el desarrollo del evento.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "este 'press trip' ha permitido que periodistas y creadores de contenido vivan el torneo desde dentro y conozcan en primera persona la calidad de nuestras instalaciones y servicios vinculados al golf".

González ha añadido que "acciones como esta han contribuido a proyectar la imagen de la Costa del Sol como destino de referencia para el golf, generando contenidos que acercan el campeonato y el territorio a nuevos públicos".