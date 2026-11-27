Archivo - Turista visitando la ciudad de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha registrado durante el mes de octubre de 2026 un total de 149.358 viajeros hoteleros y 339.101 pernoctaciones, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El número de noches de hotel se ha mantenido prácticamente estable respecto al mismo mes de 2025, con una variación del -0,56%, pese al descenso del 11,33% registrado en el número de viajeros.

Por su parte, la estancia media ha aumentado un 12,38% hasta alcanzar los 2,27 días, frente a los 2,02 de octubre del pasado año. El grado de ocupación por habitaciones se ha situado en el 85,78% en este periodo, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto al mercado internacional, Málaga ha contabilizado durante octubre 105.169 viajeros extranjeros, un 8,45% menos que un año antes, que han generado 257.212 pernoctaciones, un 4,61% más. Estas últimas representan cerca del 76% del total de noches de hotel registradas durante el mes.

EVOLUCIÓN POSITIVA DE PAÍSES BAJOS Y ESTADOS UNIDOS

Entre los mercados internacionales, destaca la evolución experimentada durante el mes pasado por Países Bajos y Estados Unidos, que registran incrementos tanto en el número de viajeros hoteleros como en las pernoctaciones.

En concreto, Estados Unidos registró 8.934 viajeros hoteleros, un 8,47% más que en octubre del pasado año, mientras que sus pernoctaciones aumentaron un 15,39%, hasta alcanzar las 21.373 noches de hotel. La estancia media de los viajeros estadounidenses se situó en 2,39 días.

Por su parte, Países Bajos contabilizó 6.395 viajeros hoteleros, frente a los 5.263 del mismo mes de 2025, lo que supone un aumento del 21,51%. También crecieron las pernoctaciones, que alcanzaron las 17.788, un 24,24% más, con una estancia media de 2,78 días.

En el acumulado de enero a octubre, el mercado estadounidense alcanza las 175.178 pernoctaciones, un 9,61% más que en el mismo periodo de 2025. Asimismo, Países Bajos contabiliza 155.435 noches de hotel, con un incremento del 0,44%, pese a registrar un descenso del 3,07% en el número de viajeros durante los diez primeros meses del año.

EL MERCADO INTERNACIONAL MANTIENE EL CRECIMIENTO DE LAS PERNOCTACIONES

Por otro lado, en el acumulado de enero a octubre, Málaga supera los 3,21 millones de pernoctaciones hoteleras, un 1,73% más que en el mismo periodo de 2025. Durante estos diez meses, los establecimientos hoteleros de la ciudad alojaron a 1.438.590 viajeros, un 6,55% menos.

Por su parte, el mercado internacional contabilizó 993.714 viajeros hoteleros, un 1,10% menos que en el mismo periodo del pasado año, mientras que las pernoctaciones alcanzaron las 2.402.180, con un crecimiento del 9,40%. La estancia media de los viajeros internacionales se situó en 2,42 días, frente a los 2,19 días de 2025, lo que representa un incremento del 10,61%.

Así, Reino Unido continúa como el principal mercado internacional de Málaga, con 18.289 viajeros hoteleros en octubre, un 0,60% más que en el mismo mes de 2025, y 48.655 pernoctaciones, un 11,45% más. La estancia media de los viajeros británicos alcanzó los 2,66 días.

En los diez primeros meses del año, el mercado británico acumula 161.721 viajeros, un 3,51% más, y 429.148 pernoctaciones, con un crecimiento del 15,56%, manteniendo su posición como principal mercado emisor internacional de la ciudad.

Alemania se sitúa como segundo mercado internacional por volumen de pernoctaciones durante octubre, con 27.073 noches de hotel, un 1,15% más que en el mismo mes de 2025, y 10.829 viajeros. En el acumulado del año, sus pernoctaciones aumentan un 8,92%, hasta alcanzar las 215.228.

Entre los mercados de larga distancia también destaca la evolución de Japón, que durante octubre registró 437 viajeros hoteleros, un 18,43% más, y 944 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 54% respecto al mismo mes del año anterior.

En cuanto al mercado nacional, durante octubre se contabilizaron 44.189 viajeros hoteleros residentes en España y 81.889 pernoctaciones, con descensos del 17,51% y del 13,92%, respectivamente.

Por último, han señalado que Andalucía continúa siendo el principal mercado nacional para Málaga, con 20.762 viajeros hoteleros, seguida de la Comunidad de Madrid, con 8.506; Cataluña, con 3.274; y la Comunidad Valenciana, con 2.574. Destaca además Ceuta, que alcanzó los 2.126 viajeros, frente a los 533 registrados en octubre del pasado año.