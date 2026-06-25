Las pernoctaciones de viajeros hoteleros extranjeros en Málaga capital Málaga crecen un 8,9% en mayo

Archivo - Imagen de archivo del aeropuerto Málaga-Costa del Sol. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha cerrado el mes de mayo con 145.148 viajeros hoteleros, un 12,2% menos que en mayo de 2025, y 316.292 pernoctaciones, lo que supone un leve descenso del 0,9%.

No obstante, la estancia media se situó en 2,18 días, frente a los 1,93 días del mismo mes del año anterior, con un crecimiento del 13%, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE correspondientes a dicho mes.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento malagueño, a trasvés de una nota, en la que han precisado que por procedencia, el mercado internacional continúa sosteniendo la mejora del comportamiento hotelero de la ciudad.

En mayo, los viajeros no residentes en España ascendieron a 105.487, un 4,5% menos que en el mismo mes del año anterior; sin embargo, sus pernoctaciones crecieron hasta las 244.440, un incremento del 8,9%.

Por su parte, el mercado nacional registró en mayo 39.661 viajeros y 71.852 noches de hotel, con descensos del 27,7% y del 24,2%, respectivamente. El grado de ocupación por habitaciones alcanzó en mayo el 84,12%, una cifra muy similar a la registrado en mayo de 2025 (86,51%).

En lo que respecta al acumulado en los cinco primeros meses de 2026, se han contabilizado 687.982 viajeros hoteleros y 1.447.987 pernoctaciones. Estas cifras reflejan un descenso del 2,2% en el número de viajeros respecto al mismo periodo de 2025, pero un incremento del 4,7% en las pernoctaciones, lo que confirma una evolución positiva de las estancias hoteleras en la ciudad.

El balance acumulado hasta mayo muestra que Málaga ha registrado 65.655 noches de hotel más que en los cinco primeros meses del año anterior. Esta evolución se explica, principalmente, por el comportamiento del mercado internacional, que ha generado 1.056.534 pernoctaciones, un 10,3% más que en 2025, pese a un contexto de moderación en el número total de viajeros.

Así, en estos cinco meses, el turismo internacional suma 460.495 viajeros, un 2,3% más, y 1.056.534 pernoctaciones, con un aumento del 10,3%.

En lo que respecta al mes de mayo, por mercados internacionales, Reino Unido se mantiene como el principal emisor para la ciudad. Registró 15.852 viajeros, un 3,5% más, y 40.908 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 27,3%. En el acumulado hasta mayo, este mercado alcanza 73.966 viajeros y 193.950 pernoctaciones, con incrementos del 3,7% y del 13,5%, respectivamente.

Alemania destaca por su evolución acumulada. Aunque en mayo descendió un 12,2% en viajeros hoteleros, hasta los 9.649, sus pernoctaciones crecieron un 3,5%, con 23.299 noches de hotel. De enero a mayo, el mercado alemán suma 46.507 viajeros, un 14,4% más, y 102.819 pernoctaciones, un 18,6% más que en el mismo periodo de 2025.

Por su parte, Italia ha sido en el mes de mayo el segundo mercado internacional en volumen de viajeros, con 9807 viajeros hoteleros. Países Bajos también mantiene un comportamiento positivo en términos de estancias. En mayo registró 6.023 viajeros, un 11% menos, pero sus pernoctaciones crecieron un 4,1%, hasta las 16.931. En el acumulado del año, registra 28.709 viajeros, un 5,5% más, y 70.266 pernoctaciones, un 3,2% más.

Entre los mercados de larga distancia, han señalado que Estados Unidos contabilizó en mayo 9.402 viajeros, un 1,6% menos, mientras que dejó un 2,2% de crecimiento con 20.749 pernoctaciones. En el acumulado hasta mayo suma 31.798 viajeros y 70.011 pernoctaciones, con una evolución positiva en noches hoteleras del 2,2%.

En el caso de China, el mes de mayo presenta descensos en viajeros y pernoctaciones, con 787 viajeros y 1.143 noches de hotel. No obstante, el acumulado del año mantiene una evolución favorable, con 5.948 viajeros, un 0,5% más, y 9.293 pernoctaciones, un 7,9% más. Corea del Sur, por su parte, suma desde enero hasta mayo 1.769 viajeros y 3.723 pernoctaciones, con un crecimiento del 3% en noches hoteleras.

En cuanto a la estancia media, Países Bajos (2,81 días) y Reino Unido (2,6 días) registraron las más altas del quinto mes de 2026. También cabe destacar la media del mercado estadounidense, que superó los 2,2 días.

Finalmente, según ha precisado el Ayuntamiento, dentro del mercado nacional, Andalucía volvió a encabezar el ranking de regiones emisoras, con 17.539 viajeros hoteleros, seguida de Madrid, con 7.863 viajeros, y a mayor distancia Cataluña (3.205 viajeros), Ceuta (1.820 viajeros) y Comunidad Valenciana (1.386 viajeros).