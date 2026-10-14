Pizarra celebra una nueva edición de la Ruta de la Tapa con la participación de 19 establecimientos de restauración

Presentación de la la Ruta de la Tapa de Pizarra - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa una nueva edición de la Ruta de la Tapa de Pizarra, la primera de estas características, declarada de Singularidad Turística Provincial, que se celebrará del 16 al 18 octubre con la participación de 19 establecimientos de restauración del municipio.

Así lo ha dado a conocer la diputada provincial María Dolores Vergara, junto al concejal de Fiestas de Pizarra, Joaquín Martín, y Francisco Padilla, en representación de Fedelhorce, en la presentación de este evento gastronómico que cumple su mayoría de edad y que está organizado por el Ayuntamiento de Pizarra, Fedelhorce y los hosteleros de la localidad.

Vergara ha recordado la importancia de apoyar los numerosos encuentros o citas gastronómicas, como la de Pizarra, ya que son un foco de atracción turística y, a la vez, contribuyen a la promoción de los municipios de la provincia.

Por su parte, Padilla ha explicado que esta edición contará con la participación de 12 restaurantes y siete bares que ofrecerán sus tapas y cócteles durante tres días.

Este año, además de la ruta de la tapa tradicional, habrá una ruta del cóctel y una ruta infantil. En la ruta de la tapa tradicional habrá establecimientos que ofrecerán tapas infantiles entre su carta. Igualmente, en la ruta del cóctel cada negocio ofrecerá sus propuestas culinarias por tres o cuatro euros, incluyendo la bebida, y los cócteles costarán cinco euros.

El evento volverá a apostar por la aplicación móvil FedelApp, donde los participantes en la ruta podrán sellar su visita a los distintos establecimientos, votar por su tapa favorita y participar en variados sorteos. Las jornadas estarán amenizadas por actuaciones y animación infantil. Además, habrá un servicio de ludoteca.

Las tapas que participan en la edición 2026 son: Restaurante La Azotea (Mini uramaki langostino y panko); La Rotisería (El Secreto de Burgos); El Bodegón de Juani (Pularda rellena de ciruelas pasas, pistacho y piñones): Pizzería Postigo (Suprema cremosa con toque de huerta); Cafetería Kiwi (Bocao Bao); La Talega Mediterránea (Festival Rossini); Trattoria Di Capri (Tierra y fuego); Los Pacheco Gastrobar (Lingote se bacalao confitado); Cafetería La Callejuela (La carnecita de la madre de la Ro); Bar la Piscina (Calakimchy); Churros y Chocolate Adan (Torrezno de Churro); y Bar la Estación (Tapa, tren y caña).

Las propuestas de tapas infantiles son: La Talega Mediterránea (Viva la fiesta); Cafetería Kiwi (Bomba de Patata); Bar La Piscina (Palomitas de Pollo); El Bodegón de Rossi (Albóndigas caseras con salsa de almendras);La Trattoría Di Capri (Tacosaurio); Rotisería (SalchiChispa); Churros y Chocolate Adan (Volcán de nutella y lacasitos); y Bar La Estación (Las tres delicias).

Por otro lado, han indicado que los siete establecimientos que ofrecerán los cócteles que se podrán degustar en la XVIII Ruta de la Tapa de Pizarra son: La Azotea Cóctel (Pachamama); Sala Alex's (Long Autum); Bar Sirocco (Macedonia); Pub Mario's (MAI TAI); Milord Lounge (Sensual Anochecer); Palacio café con copas (Margarita fresca); y Nugaru (Tentación).