Plan Costa del Sol de Policía Nacional suma 1.619 detenidos en 892 operaciones contra narcotráfico y blanqueo desde 2024

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MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan Costa del Sol de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común puesto en marcha por la Policía Nacional desde abril de 2024 ha supuesto un total de 1.619 detenciones en 892 operaciones contra el narcotráfico, el contrabando y el blanqueo de capitales en la provincia de Málaga.

Asimismo, la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha informado a través de una nota, de que en este periodo han sido incautadas un total de 313 armas de fuego y 626 medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.

Desde abril de 2024, la Policía Nacional también ha intervenido 12,4 millones de euros tanto en metálico como en cuentas corrientes o activos, así como bienes muebles por valor de 917.382 euros.

Por otro lado, la Policía ha aprehendido un total de 127 toneladas de hachís, 18,8 toneladas de cocaína, 6,1 toneladas de marihuana y 1,8 toneladas de MDMA, éxtasis y otros, así como 96.180 cajetillas de tabaco de contrabando.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado la labor realizada por la Policía Nacional en el marco del Plan Costa del Sol, que "arroja unos resultados magníficos" y que "vienen a refrendar la importancia que tanto para la Policía Nacional como para el Gobierno de España tiene la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado".

Salas ha recordado que Málaga también forma parte del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que se ejecuta en las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva, Almería, Granada y Sevilla y que entre los años 2018 y 2026 ha supuesto un total de 49.755 operaciones; 34.499 detenidos/investigados; 2.320 toneladas de droga incautada, 3.500 armas de fuego y 2,9 millones de litros de combustible intervenidos.

El Plan Costa del Sol de la Policía Nacional supone un incremento del número de agentes en los municipios de la Costa del Sol Occidental y, que desde el pasado 24 de septiembre ha sido ampliado a Málaga capital.

En el marco del plan, efectivos adscritos a la Unidad de Intervención Policial y la Unidad de Prevención y Reacción en distintas dependencias policiales de Andalucía Oriental, además de Guías Caninos y Medios Aéreos, refuerzan los servicios que presta la Brigada Local de Seguridad Ciudadana.

El Plan Costa del Sol, informa la Subdelegación, supone "una mayor presencia policial uniformada" en la vía pública para incrementar los controles a vehículos y personas, con dispositivos aleatorios en horarios y emplazamientos alternativos, desplegándose las unidades por lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en zonas comerciales y de ocio, sin olvidar, además, los filtros que la Policía llevará a cabo en urbanizaciones residenciales.