El Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento contempla una previsión de concesión de más de 82 millones

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) - En la junta de gobierno local del Ayuntamiento se ha dado cuenta del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del Ayuntamiento de Málaga para 2026 que contempla una previsión de concesión de más de 82 millones de euros. Se ha redactado sobre la base de la información existente en el Presupuesto General 2026 y la aportada por las áreas, distritos, organismos, empresas municipales, fundaciones y consorcios que tienen previsto inicialmente gestionar subvenciones en este ejercicio presupuestario.

El aumento con respecto a 2025 se cifra en un 88%, si bien han señalado que, del total de subvenciones recogidas, hay una partida de 31,05 millones correspondiente al incentivo contemplado por el Instituto Municipal de Vivienda para el fomento de alquiler asequible en suelos dotacionales y que supone la concesión de una subvención a los promotores adjudicatarios de esta licitación de hasta 18.000 euros por vivienda terminada.

Como se recoge en las bases este importe será abonado a la concesionaria en un plazo no superior a treinta días tras la presentación de la certificación de finalización de las obras de las promociones del lote adjudicado, en caso de no recibir subvenciones de los planes estatales o autonómicos.

En este sentido, entre los requisitos para optar a esta ayuda, la concesionaria deberá concurrir a cuantas convocatorias realice cualquier administración pública dirigida a subvencionar la promoción de viviendas o alojamientos protegidos en alquiler social (protegido o asequible) de la que las promociones incluidas en esta concesión pudieran beneficiarse.

En el caso de que las concesionarias reciban alguna subvención solicitada, éstas suplirán el importe total o parcial que haya subvencionado el Ayuntamiento de Málaga a través del IMV.

Además, sin contar dicha partida concreta, el plan también crece en un 17% con respecto a lo previsto inicialmente en 2025, han señalado desde el Consistorio.

Por otro lado, el importe total, de acuerdo a los tres tipos de ayudas existentes y que son conforme a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, se distribuye en: más de 35,3 millones a través de libre concurrencia (un 43,07% del total); alrededor de 3,8 millones de euros son subvenciones nominativas (el 4,69%); y 42,8 millones (el 52,24%) se conceden con carácter excepcional para atender actuaciones de interés público municipal ya sea para construcción de vivienda asequible (la partida de 31 millones de euros indicada anteriormente), de índole social, igualdad, cultural, de promoción empresarial, etcétera.

Así, el PES se configura como el complemento para articular la concesión de subvenciones, con respeto a los principios de transparencia y equilibrio presupuestario.

Entre otros, han destacado el significativo aumento de las subvenciones de libre concurrencia, que pasan de cerca de 28 millones de euros del pasado año a más de 35,3 millones de euros para 2026. En cuanto a las excepcionales, también denominadas directas, la mayoría de las mismas tiene un marcado carácter social ya que comprende prestaciones básicas de servicios sociales a familias; ayudas al alquiler a familias; el fondo social de Emasa; entierros de beneficencia; ayudas para víctimas de violencia de género; rehabilitación de distintas barriadas, entre ellas, Carranque y San Andrés, entre otros.

En cuanto a su finalidad, el importe total que asciende hasta 82.051.254,72 euros puede agruparse en subvenciones para Acciones Sociales y de Participación Ciudadana, con un importe alcanza los más de 74,6 millones euros y suponen más del 90% del total del Plan; subvenciones para Fomento del Empleo, el Comercio, la Reactivación Económica, Innovación y Promoción de la Ciudad, que superan los 3,3 millones de euros; subvenciones para Acciones Culturales, Educativas, Deportivas y Fiestas, con más de 2,9 millones euros; y subvenciones para el cuidado y respeto al medioambiente, con más de un millón de euros.

El Plan Estratégico de Subvenciones se publicará en la página web del Ayuntamiento de Málaga. Además, en cumplimiento del principio de transparencia, recoge, sin ser obligatorio, información sobre las subvenciones iniciales que van a recibir el Ayuntamiento de Málaga y sus diferentes entes; incluso las que internamente se prevén. Así, contempla todo el marco de actividad de este tipo (ingresos y gastos) del Ayuntamiento de Málaga en el transcurso del ejercicio presupuestario 2026, según el presupuesto ya en vigor.

PROYECTO 'DROM' PARA REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR

En materia de Educación, la junta de gobierno local ha dado luz verde a la renovación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación de la Universidad Europea y la asociación Dosta para la puesta en marcha de una nueva fase del proyecto educativo 'Drom' que tiene por objeto analizar, atender y erradicar el absentismo escolar en el municipio, con especial atención a la infancia en etapas educativas tempranas.

Asimismo, también ha dado luz verde al convenio del Ayuntamiento con el Grupo Editorial Anaya para la convocatoria del XVII Premio de Literatura Infantil 'Ciudad de Málaga'. Así, ambas partes dan continuidad a la colaboración que mantienen desde hace 17 años para la convocatoria de un premio que tiene como objetivo principal contribuir a la educación de la población infantil, a través del fomento y difusión de actividades que potencien la lectura en edades tempranas y, al mismo tiempo, ofrecer a los autores y autoras la oportunidad de dar a conocer sus obras.

Asimismo, en materia de Cultura, han dado el visto bueno al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la editorial Páginas de Espuma para 2026. El convenio comporta, entre otros, un compromiso económico por parte del Consistorio de 10.000 euros en concepto de dotación económica del Premio Málaga de Ensayo 'José María González Ruiz' y asumir, en caso de que sea necesario, los gastos de desplazamiento y alojamiento del ganador al acto de entrega del premio.

Por su parte, Páginas de Espuma se compromete a la edición de 2.000 ejemplares, la publicidad y distribución del ensayo ganador, entre otros. El convenio estará en vigor desde la fecha de la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2026.