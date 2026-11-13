El Plan General de Ordenación Municipal de Marbella (Málaga) entrará este sábado en vigor

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MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Marbella (Málaga) entrará en vigor este sábado, día 14 de noviembre, tras la publicación este viernes de su normativa urbanística en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (Bopma), número 219.

Con este trámite culmina el procedimiento administrativo del documento, aprobado definitivamente en sesión plenaria el pasado 18 de septiembre, y comienza su aplicación como instrumento de planificación territorial del municipio, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, desde el Consistorio han valorado que Marbella se convierte así en la primera ciudad andaluza en contar con un PGOM aprobado al amparo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). El nuevo planeamiento establece las directrices generales para el desarrollo urbanístico, delimita el suelo urbano, cualifica el rústico y proporciona un marco normativo que refuerza la seguridad jurídica de las actuaciones futuras.

La elaboración del documento comenzó en julio de 2020 con la aprobación del Avance, todavía bajo la anterior legislación urbanística autonómica (LOUA). En junio de 2022, el Pleno municipal acordó adaptar su tramitación a la Lista, lo que dio paso a una nueva fase del procedimiento, con la aprobación de un documento previo en septiembre de ese mismo año y la inicial en marzo de 2023.

Durante los dos periodos de información pública posteriores se recibieron 174 y 147 alegaciones, respectivamente, que fueron objeto de análisis dentro del proceso de elaboración.

La propuesta final obtuvo el respaldo plenario en junio de 2025 y fue remitida para su evaluación ambiental, cuya Declaración Ambiental Estratégica (DAE) se emitió en diciembre de ese año.

Posteriormente, se completaron los trámites sectoriales correspondientes, incluidos los relativos a Urbanismo y Costas, hasta alcanzar su aprobación definitiva en septiembre de 2026.

El concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha señalado que "de este modo, el periodo comprendido entre la aprobación inicial y la definitiva ha sido de aproximadamente tres años y medio, un plazo más que razonable frente a los plazos medios de entre ocho y diez años que registraban los planes generales desarrollados bajo la normativa anterior".

El PGOM configura un nuevo modelo urbano y territorial sustentado en la sostenibilidad desde una perspectiva social, ambiental y económica. Su estrategia se articula en torno a seis grandes objetivos: Marbella Verde, Marbella Ordenada, Marbella Diversa, Marbella Inclusiva, Marbella Eficiente y Marbella Conectada, que orientarán las futuras intervenciones y el crecimiento del término municipal.

Con su entrada en vigor, la ciudad dispone de un marco de ordenación actualizado que define las bases de su evolución territorial, favorece una planificación coherente con las necesidades actuales y futuras y establece criterios comunes para compatibilizar el desarrollo económico, la protección del entorno y la calidad de vida de la ciudadanía.