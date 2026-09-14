Plan Infoca contará con 22 medios aéreos este lunes contra el incendio en Benahavís (Málaga)

Incendio en Benahavís (Málaga). - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado de que son 22 los medios aéreos que están asignados este lunes para luchar contra el incendio declarado este pasado domingo en Benahavís (Málaga), lo que se sumará a los efectivos que trabajan por tierra.

Así, según han precisado en un mensaje a través de las redes sociales, en concreto serán tres helicópteros pesados, seis semipesados, dos ligeros y uno de mando; junto a seis aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un FOCA y otro avión de coordinación.

Estos medios, han explicado a Europa Press desde Infoca, están asignados e irán incorporándose o retirándose en función de las indicaciones de la Dirección de Extinción.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ya ha informado este lunes de que desde primeras horas de la mañana estaban activados siete medios aéreos y que la incorporación de más dependía "de la evolución del día", según la visibilidad, seguridad de operaciones y necesidades.

En cuanto a los efectivos por tierra, la previsión es de 200 personas del Plan Infoca y seis dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) y bomberos de Marbella (Málaga); además de una unidad médica, once autobombas y dos bulldócer.

Desde la Diputación ha informado de que dos dotaciones del CPB Málaga han permanecido durante toda la noche en la zona de Benahavís, junto a dotaciones de Marbella, repartidos por las urbanizaciones colindantes para controlar y proteger el perímetro.

En la mañana de este lunes, y tras la reunión en el Puesto de Mando Avanzado, varios equipos de trabajo formados por los efectivos del Consorcio, junto con los de Marbella y Fuengirola, tienen la misión de extinguir pequeños focos para evitar que se reproduzcan, principalmente en el flanco derecho del incendio, junto al pueblo, y de ir eliminando el humo que se aproxima al casco urbano.

Según han comunicado desde la institución provincial, otro equipo se ha ubicado en la zona de Montemayor para suministrar agua a Infoca con los camiones. El presidente del CPB continúa presente en el PMA "siguiendo muy de cerca la evolución del incendio", han destacado.

El Plan Infoca se mantiene en fase de emergencia, situación operativa 1, y el incendio continúa activo. La estimación provisional sitúa la superficie recorrida en 329 hectáreas de pinar y monte bajo.