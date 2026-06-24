El Plan VEO del Gobierno beneficia a 10.267 menores malagueños y cuenta con la participación de 235 ópticas

Archivo - Expositor de gafas - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) - El Plan VEO del Ministerio de Sanidad ha beneficiado a 10.267 menores malagueños y cuenta con la participación de 235 ópticas en la provincia de Málaga.

Desde su puesta en marcha en diciembre de 2025, en España un total de 325.661 personas menores de edad han accedido a estas ayudas para la adquisición de sistemas de ayuda visual. Esta cifra supera en casi un 55% las estimaciones realizadas para el mismo periodo, que preveían alcanzar a 210.210 personas beneficiarias.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado que "el Plan Veo demuestra cómo una política pública puede tener un impacto positivo directo en la vida cotidiana de las familias".

"Sabemos que ver bien condiciona el aprendizaje, el rendimiento escolar, la autonomía personal, la participación en actividades deportivas y, en definitiva, las oportunidades de desarrollo de un niño o una niña. Por eso estamos hablando de una prestación sanitaria, pero también de igualdad de oportunidades", ha señalado.

El Plan Veo es un programa de ayudas destinado a financiar la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto con un importe de hasta 100 euros por beneficiario, cubriendo a la población menor de edad hasta los 16 años inclusive.

DATOS NACIONALES

Según los datos recogidos hasta mayo de 2026, el programa ha registrado una acogida creciente, alcanzando su pico de actividad en febrero y marzo, con más de 70.000 menores atendidos en cada uno de esos meses.

Ante esta elevada demanda, el Ministerio de Sanidad ha reforzado la dotación del programa con una ampliación de 23,4 millones de euros, elevando hasta los 70 millones de euros la financiación del Plan Veo en 2026. Este incremento permitirá adaptar la iniciativa a las necesidades reales de la población beneficiaria y garantizar su continuidad durante 2027.

Respecto al perfil de las personas beneficiarias durante estos primeros seis meses de funcionamiento, el informe destaca que el principal grupo de edad atendido es el de adolescentes entre 12 y 16 años, que representan más de la mitad de las ayudas concedidas, seguidos por el grupo de seis a once años (40%) y los menores de 5 años (5%). En cuanto al género, el 56,5% de las personas beneficiarias fueron niñas, frente al 43,5% de niños.

Por último, han señalado que uno de los factores del "éxito" del Plan Veo ha sido la elevada participación del sector óptico. A finales de mayo de 2026, 7.718 establecimientos se habían adherido a la iniciativa (235 en la provincia de Málaga), el 73,3% del total nacional.

Con esta amplia red, las familias han podido acceder a las ayudas en condiciones de proximidad en todo el territorio, con la implicación de 13.487 profesionales.