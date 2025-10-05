Plata de Sonia Rivero y bronce para Ager Solabarrieta en el Europeo de tiro con carabina para ciegos - ONCE

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La malagueña Sonia Rivero (plata) y el ondarrutarra (Bizkaia) Ager Solabarrieta (bronce) han conseguido este domingo un doblete de medallas en la prueba de carabina de pie diez metros el Campeonato de Europa de Tiro para Ciegos que se disputa en la ciudad croata de Osijek.

En una emocionante final en la que ambos tiradores españoles se alternaron en lo alto de la clasificación tras 16 tiros, la balanza se decantó a favor de la polaca Bárbara Moskal que mantuvo mayor regularidad y pulso hasta el último disparo, obteniendo 218.8 puntos, ha indicado la ONCE en un comunicado.

Guiada por Antonio Jesús Arrabal, Rivero volvió a proclamarse subcampeona de Europa con 214.3 puntos, tras hacerlo por última vez en 2022 en Hamar (Noruega) y después de una dilatada carrera deportiva que incluye dos medallas de oro continentales obtenidas en Francia (2002) y Austria (2003).

Visiblemente emocionada tras la final, la vendedora del cupón de la ONCE se ha mostrado "muy contenta y satisfecha porque el trabajo de todo el año se ha visto reflejado hoy". "Todavía estoy que no me lo creo así que ahora toca disfrutarla y celebrarla", ha concluido.

Por su parte, el vasco Ager Solabarrieta, que fue el mejor en la ronda clasificatoria (582.4 puntos), se vio penalizado por un disparo de 6.0 puntos cuando luchaba por lo más alto del podio junto a su compañera de selección y la tiradora polaca. El que fuera subcampeón de la modalidad hace un año en Granada, volvió a conquistar una medalla demostrando que es un valor seguro a nivel mundial.