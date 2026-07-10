Las playas de Marbella (Málaga) registran un mes de junio con 1.495 actuaciones y sin ningún rescate acuático grave

Un socorrista en la costa de Marbella (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

Las playas del municipio malagueño de Marbella han cerrado el mes de junio con un total de 1.495 actuaciones, la mayoría de ellos de carácter preventivo, informativo o asistencial leve. El dato más destacado es que no se produjo ningún rescate acuático grave durante todo el mes, mientras que únicamente se contabilizaron nueve rescates leves y uno de carácter moderado.

El balance refleja que las condiciones para el baño fueron mayoritariamente favorables. De las 570 banderas de apertura registradas durante junio, 468 fueron verdes, lo que supone aproximadamente el 82 por ciento del total. Este indicador confirma que la mayor parte de las jornadas transcurrieron con condiciones óptimas para el baño y el disfrute seguro de las playas, según ha indicado el Ayuntamiento de Marbella en un comunicado.

En materia de salvamento se contabilizaron 488 intervenciones, de las que 261 correspondieron a acciones preventivas dirigidas a usuarios, 132 a actuaciones motivadas por la bandera amarilla y 62 a labores preventivas desde embarcación.

Según ha apuntado el concejal del ramo, Diego López, "estas cifras evidencian un modelo de seguridad basado en la anticipación, la vigilancia activa y la información directa a bañistas y usuarios antes de que se produzcan situaciones de riesgo".

En el ámbito sanitario, las asistencias estuvieron relacionadas principalmente con incidencias habituales de la temporada, como picaduras de medusa, heridas o pequeñas curas. En total, el servicio realizó 388 actuaciones sanitarias, ofreciendo una respuesta constante y cercana para atender cualquier necesidad de los usuarios.

El informe también recoge 602 incidencias vinculadas al cumplimiento de la ordenanza municipal, muchas de ellas relacionadas con la convivencia y el uso adecuado del litoral, como la presencia de perros, bañistas en zonas náuticas o avisos por suciedad. Estas actuaciones forman parte del trabajo diario de control, información y mantenimiento.

López ha resaltado que los datos correspondientes al mes de junio reflejan "un litoral seguro, vigilado y preparado para afrontar la temporada alta, en la que la prevención y la coordinación de los equipos de socorrismo desempeñan un papel esencial".

"La ausencia de rescates graves, el elevado porcentaje de jornadas con bandera verde y la rápida respuesta ante las distintas incidencias ponen de manifiesto el compromiso municipal con unas playas seguras, ordenadas y de calidad", ha concluido el edil.