El Pleno del Ayuntamiento de Málaga abordará una moción para pedir recursos frente a la "sobrecarga" de la Justicia

Archivo - Fachada Ciudad de la Justicia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado este domingo, 24 de mayo, que presentará una moción en el próximo Pleno en el que instará al Gobierno de España a destinar recursos económicos y humanos para hacer frente a la "sobrecarga" de trabajo en la Administración Pública de Justicia en Málaga.

Según detalla el grupo en el escrito, consultado por Europa Press, solicita esta inversión tras la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que "fue aprobada sin memoria económica y se publicó cuando el presupuesto andaluz ya estaba aprobado y en marcha".

En este sentido, el Consistorio solicita la creación urgente de nuevas plazas judiciales de la Administración de Justicia en la provincia de Málaga, especialmente en la capital. Ello, en aras de atender las "necesidades recogidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a la evolución demográfica y económica de la provincia para hacer frente al incremento de la carga judicial y garantizar así un funcionamiento eficaz del servicio público de Justicia".

El escrito, firmado por el alcalde, Francisco de la Torre, y la portavoz, Elisa Pérez de Siles, insiste en "reivindica la importancia de contar con una Administración de Justicia suficientemente dotada, moderna y eficaz, como garantía fundamental para la protección de los derechos de los ciudadanos, la seguridad jurídica y el adecuado desarrollo de Málaga".