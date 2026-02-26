El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprueba una moción sobre el 8M con el voto en contra de Vox

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una moción en relación con el 8M, Día Internacional de la Mujer, que ha contado con el voto en contra de Vox.

La moción, que buscaba ser institucional, finalmente, ha sido debatida como urgente del PP al no contar con consenso. Así, entre otros, ha sido aprobado que el Consistorio reafirme "su compromiso con el desarrollo de acciones, programas y actividades que promuevan la igualdad plena, real y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos".

Durante el debate de la moción, el concejal delegado de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos, ha recordado que el ánimo era llevarla al pleno como institucional, pero "este año tampoco puede ser".

"La igualdad de género no es una cuestión de un día. Debe ser un compromiso ineludible de toda la ciudadanía para consolidar lo alcanzado y seguir avanzando hacia una sociedad basada en la libertad y en la igualdad de oportunidades", ha señalado durante su intervención.

"Cerremos filas de verdad, dejemos la demagogia y el partidismo y hagamos una política social inclusiva, igualitaria y corresponsable. Ese es el espíritu de la moción. Tenemos que seguir siendo ambiciosos siempre y no dar ni un paso atrás", ha concluido.

Por su parte, la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha lamentado que "de nuevo Vox desprecia a las mujeres malagueñas" y ha valorado que la moción viene de la mano del movimiento feminista malagueño.

La portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha señalado que "hoy vienen las feministas de izquierda a darnos lecciones de feminismo, vienen a decir que están protegiendo a las mujeres" y les ha acusado de ser "cómplices" de que se apruebe la ley del solo sí es sí, que "ha dejado a violadores en la calle". "Queremos feministas de verdad y reales" y les ha dicho que son "feministas de postureo".

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha puesto nombre a todas las mujeres asesinadas en 2026 y ha preguntado y, en concreto, a Vox "¿Cuántas más tienen que morir? ¿No es motivo suficiente para que todas las instituciones se comprometan a promover la igualdad, a garantizar que se lucha contra todas las formas de violencia machista? ¿Qué más tiene que suceder?". Por último, ha dicho que el "feminismo sigue avanzado. El feminismo ha venido para quedarse y transformarlo todo", ha concluido.

MIGRANTES

Por otro lado, ha sido aprobada la moción de urgente de Vox relativa a "la regularización masiva de inmigrantres". El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha aludido en su intervención a informes que apuntan a "un auténtico caos" lo que "ya se está produciendo".

Ha incidido en que "esto es un tema de sentido común y de lógica", al tiempo que ha añadido que "los servicios públicos no pueden atender a semejante volumen de inmigración, quedando la educación, la sanidad y otros tantos servicios públicos totalmente no saturados, sino colapsados".

La concejala de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia, y Buen Gobierno, Mar Torres, ha señalado que desde el PP "creemos que la migración bien gestionada es una gran oportunidad, pero mal es fuente de división, de precariedad", abogando porque España sea un país "abierto, acogedor, pero firme".

"La cuestión es cómo se construye una política migratoria justa, eficaz y sostenible. Y creemos que el camino adecuado no es mediante regularizaciones masivas, generales y aceleradas", ha dicho.

"Condenamos cualquier forma de racismo y xenofobia. Por supuesto que defendemos los derechos humanos, la igualdad, la dignidad y la convivencia entre vecinos de diferentes culturas. Ahora bien, también defendemos que la residencia en España debe estar ligada a una integración efectiva, al empleo y al respeto de la ley", ha abundado.

En definitiva, ha dicho, "desde el Partido Popular defendemos una migración legal, ordenada y mutuamente beneficiosa, que garantice derechos y también exija obligaciones, que proteja a quien cumple la ley y que no premie la irregularidad como vía de acceso al sistema". Finalmente, aunque en principio había propuesto enmiendas, el PP ha votado a favor de la moción del proponente.

La concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha mostrado el apoyo a la regularización que hace el Gobierno, al tiempo que ha recordado que esta regularización viene de una Iniciativa Legislativa Popular. Además, ha rechazado los bulos: "Cuando hay una charca de bulos allí va Vox a revolcándose en ellos".

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, se ha preguntado "¿Quién puede estar en contra de que vecinos que conviven con nosotros tengan derechos mínimos, básicos? ¿A quién le puede favorecer tener a miles de personas sin papeles y sin derechos?".

"Los hemos pillado porque ustedes, además de fascistas, son los herederos de los viejos terratenientes y oligarcas. Su truco es enfrentar a los trabajadores entre sí, intentar convencer a los trabajadores malagueños que su problema son los trabajadores migrantes y no los empresarios y los grandes actores del poder económico...", ha concluido.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, durante el pleno se ha aprobado una moción institucional relativa a la protección de menores de acoso y ciberacoso en la ciudad de Málaga. Asimismo, ha sido aprobada la iniciativa del PP sobre adoptar medidas de mejora del Ingreso Mínimo Vital.

La moción de Vox sobre la prohibición al acceso en dependencias municipales con la ocultación integral del rostro ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE y Con Málaga y la abstención del PP.

Tampoco ha sido aprobada la iniciativa de Con Málaga relativa a barrios afectado por obras y proyectos sin perspectiva vecinal que no atienden a las necesidades básicas de la vecindad y con afecciones importantes a la movilidad, aparcamientos, medio ambiente, habitabiliad y calidad de vida de los mismos, como es el caso de Huelin, Los Corazones-Portada Alta-Carranque o Miraflores Victoria Eugenia.

Por su parte, de la moción de la coalición de izquierdas sobre garantizar condiciones labores dignas de los trabajadores del servicio de inspección preventiva, mantenimiento y limpieza de la red del servicio de saneamiento de la ciudad han sido aprobados dos puntos y el resto no ha salido adelante.

Por último, ha sido aprobado un punto de la iniciativa del PSOE relativa a las lecturas telemática de contadores de agua y las facturaciones estimadas por Emasa y ha sido rechazo el resto.