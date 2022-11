El Pleno del Ayuntamiento rechaza una consulta ciudadana para conocer la idoneidad del Plan Litoral de Málaga

MÁLAGA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado el punto de la moción urgente de Unidas Podemos relativo a instar al equipo de gobierno a impulsar un proceso de participación, en el que se incluya una consulta ciudadana, mediante el cual recoger la opinión de los vecinos de la ciudad "sobre la idoneidad y oportunidad del Plan Málaga Litoral y que recoja a su vez los proyectos considerados prioritarios por parte de los malagueños".

Por contra, de la moción de la confluencia sí han salido adelante los tres puntos restantes al contar con el voto a favor de PSOE y de la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada. En concreto sí han aprobado que el pleno considere que el proyecto Plan Málaga Litoral, "debido a su enorme complejidad y dudosa viabilidad técnica --con aspectos relevantes del mismo aún sin resolver--, su discutible idoneidad en términos de sostenibilidad y su excesivo coste económico, no es en la actualidad un proyecto prioritario para la ciudad".

También ha sido aprobado instar al equipo de gobierno a regirse por los principios de austeridad y eficiencia en la gestión y a no continuar destinando recursos públicos en el proyecto Plan Málaga Litoral, tal y como está previsto en la actualidad, "al considerar que hay otros proyectos pendientes y prioritarios para la ciudad de Málaga pendientes de ejecución"; y pedir evaluar la planificación "de posibles alternativas orientadas a una mejor conectividad y permeabilidad entre el centro y el puerto, que presenten una mayor viabilidad técnica y económica y cuenten con el consenso necesario".

El portavoz de Unidas Podemos, Nicolas Sguiglia, ha hablado, entre otros, de la "complejidad técnica" y "dudosa aportación" en materia de sostenibilidad del proyecto, mientras que se "empantanan" otros como el relacionado con el Guadalmedina, Arraijanal, la red de carriles bicis, entre otros. Ha incidido, de igual modo, en que lo que proponen es "una consulta ciudadana, si se quiere no vinculante" pero que "el Ayuntamiento escuche a los vecinos".

"Haga una consulta de verdad a ver si la ciudadanía considera prioritario gastar ese dineral en el Plan Málaga Litoral", ha apostillado.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, que ha apoyado parte de la moción, ha dicho que el eje litoral es "un magnífico proyecto", pero "ahora mismo es complejo de llevar a cabo y merece una reflexión" en relación con la economía y la viabilidad técnica, además de tener esa zona abierta en canal.

Por tanto, ha abogado por dimensionar el proyecto y "estudiar" centrarlo en la zona del Paseo de los Curas y Muelle Heredia, insistiendo también en otros proyectos de la ciudad como Arraijanal, Benítez o el metro "que se eternizan".

Por su parte, desde el PSOE, el concejal Mariano Ruiz Araujo ha vuelto a criticar el proyecto "faraónico" que "hipoteca" el futuro de Málaga, advirtiendo del "derroche de dinero público". "Este proyecto solo trae frustración y decepción a los malagueños". "Nadie se cree este proyecto, dejen de sangrar las arcas públicas" ha abundado.

A juicio del edil, iniciativas como ésta, "demuestra lo muy alejado que se está de lo que se pide a una ciudad moderna. El regidor sigue teniendo en mente una ciudad de cuando entró en política, y los tiempos han cambiado mucho y sigue anclado en el pasado", ha concluido.

Desde el PP, el concejal Raúl López ha rechazado las críticas de la oposición de izquierdas y ha vuelto a explicar la iniciativa: "No es un proyecto faraónico, es de envergadura, no es un gasto de dinero, es de inversión, y no es unión del centro con el puerto, pretende articular el territorio, no lo digo yo, lo dice Moreno Peralta y otros profesionales que están trabajando en el proyecto".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha puntualizado que hay que "avanzar en todo, hacer los estudios necesarios, hay que hacerlo en todos los temas".

PRESUPUESTOS

A través de dos mociones de PP --esta urgente-- y de Cs se han debatido sobre los Presupuestos Generales del Estado y proyectos concretos y sendas iniciativas han salido adelante por 16 votos a favor y 15 abstenciones.

El debate se ha tornado en una crítica entre el PP y PSOE contraponiendo las cuentas estatales y las autonómicas y las inversiones que se realizan.

Así, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha reiterado que los presupuestos son la "mayor palanca económica" que tiene una administración pública para generar impulso y ha incidido en que las cuentas del Ejecutivo para Málaga "son decepcionantes". Entre otros, ha afeado que las inversiones "bajan".

"Los presupuestos --del Estado-- evidencian que en lugar de ser palanca de cambio es palanca de freno", ha dicho y ha agregado que "no son coherentes las inversiones ni con proyección que tiene Málaga, que todo el mundo aclama", ni con número de habitantes ni peso económico, entre otros.

La portavoz municipal de Cs, por su parte, también ha criticado el "duro revés" para la necesidad de preparar a Málaga y se ha centrado, entre otros, en proyectos en relación con la sequía y el agua. Al respecto, ha lamentado "la dejadez histórica" tanto de ejecutivos centrales del PP como el PSOE.

El portavoz de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, ha criticado que "si gobierna el ejecutivo central el mismo partido somos gatitos de peluche, si es otro partido somos tigres, igual pasa en la Junta", ha criticado y ha lamentado que desde que De la Torre es alcalde ha gobernado en España once años el PP y diez años el PSOE, y ninguno lo ha solucionado, lo que se debería reconocer como "un fracaso".

Sguiglia se ha mostrado de acuerdo en que hay que hacer inversiones, pero también ha abogado por un "gran pacto" por Málaga para que haya compromisos "gobierne quien gobierne" y se dote prespuestariamente.

Por su parte, la concejala del PSOE María del Carmen Sánchez ha cargado contra el PP y ha recordado también las cuentas de la Junta y la inversión, que está "a la cola". Sobre los PGE ha dicho que en ellos está la voluntad política del que está gobernando y ha recordado el contexto actual, con la guerra en Ucrania y "otras necesidades prioritarias". Así, ha defendido que el Ejecutivo central apuesta por el estado del bienestar en el presupuesto de 2023.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, durante el pleno, también ha salido adelante, con enmiendas, la moción urgente de Cs sobre la necesidad de que el Gobierno central implante una desgravación temporal y extraordinaria en el IRPF para paliar los efectos de la subida del Euríbor.

La moción del PP sobre el AVE que conecta Málaga se ha aprobado por unanimidad. Por acuerdo de todo el pleno también ha salido adelante la de Cs en relación con la necesidad de mantenimiento y limpieza de las zonas de afección o servidumbre de Adif en el barrio de La Princesa y dos del PP sobre el cierre de sucursales bancarias y la desprotección de personas usuarias con un menor grado de alfabetización digital y en relación con las playas de Guadalmar y La Araña.

Por otro lado, de la moción del grupo municipal socialista relativa a la protección del patrimonio tres puntos han sido aprobados y dos han sido rechazados.

No ha salido adelante la iniciativa de Unidas Podemos en relación con la revisión de proyectos de rascacielos y cambio de modelo urbanístico de proyectos "de carácter especulativo desarrollista trasnochado del alcalde para el compromiso con un urbanismo sostenible".

Por último, la moción del PSOE sobre el pacto por la vivienda en la ciudad de Málaga, tras enmienda, ha sido aprobada. De la iniciativa de Unidas Podemos sobre la necesidad de crear un gran pulmón verde en los terrenos de Repsol "y respetar y apoyar a las organizaciones sociales que así lo están defendiendo" no se han aprobado tres puntos y sí dos de ellos.