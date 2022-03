El Pleno de la Diputación aprueba el texto del convenio para que la ciudad de Málaga opte a la Copa América 2024

El equipo de gobierno informa de la intervención ante el fallo en los sistemas informáticos y critica a Bernal por "enfangar"

MÁLAGA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles en la sesión ordinaria y como punto urgente el texto del convenio de colaboración a suscribir junto al Ayuntamiento de la capital, la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria, Team New Zealand Limited y AC37 Event Limited para la celebración de la 37º Copa América en la ciudad de Málaga en el 2024.

Este punto ha contado con el apoyo del equipo de gobierno del PP y el diputado no adscrito Juan Cassá, con la abstención del otro no adscrito, Juan Carlos Maldonado; y con el voto en contra tanto de PSOE como de Unidas Podemos por Málaga.

En el texto se establecen las condiciones y compromisos de las partes firmantes en orden a la celebración de la 37 Copa América como acontecimiento de excepcional interés público y lograr que la celebración de dicho evento sea un éxito. Asimismo se establece el compromiso de las partes en la constitución de un consorcio para el cumplimiento del contrato de ciudad sede y la gestión de todas las actuaciones necesarias, contrato que deberá ser suscrito por todas las partes.

En la propuesta del presidente, Francisco Salado, se alude al interés público existente para que Málaga sea designada sede de la Copa América 2024, al tratarse de uno de los grandes eventos deportivos de alcance mundial, "que va a suponer una repercusión turística sin precedentes, favoreciendo el desarrollo económico y social de la provincia, cuya decisión final se conocerá el próximo 31 de marzo", de ahí la necesidad de aprobarlo por trámite de urgencia en este pleno.

CRÍTICAS AL CIERRE DE OFICINAS BANCARIAS

Durante la sesión ha vuelto a estar presente el cierre de oficinas bancarias en la provincia, con una moción del PP aprobada por unanimidad, una del PSOE que ha sido rechazada; y la comparecencia, en la Tribuna de Alcaldes, de la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández, quien ha defendido la necesidad de hacer frente a la despoblación en la Serranía de Ronda, compuesta por 25 municipios y con más de 62.000 habitantes.

Ha insistido en su intervención en el reto que supone hacer atractivos los pueblos y ciudades de interior para jóvenes y mayores, para lo cual ha apostado por favorecer la implantación de la tecnología y contar con servicios básicos que dar a esta población. Fernández ha aludido directamente al cierre de oficinas bancarias por parte de Unicaja Banco en esta comarca: "18 pueblos se han quedado sin sucursal desde el viernes y la propia ciudad de Ronda ha perdido ya bastantes sucursales, fundamentalmente de Unicaja".

En este punto, ha lamentado que la fusión de la entidad malagueña con Liberbank "nos está dejando vacíos de contenido a quienes contribuyeron con sus ahorros a hacer esa banca andaluza, la Caja de Ahorros de Ronda", nacida en la Ciudad del Tajo. También ha incidido en la pérdida de 1.500 empleos y en que "se ahondará en la brecha tecnológica para todos los mayores que viven en los pueblos, que no saben acceder a la banca online y para quienes quedarse sin oficina para gestionar sus ahorros o pensiones es bastante complicado".

Este cierre de las oficinas bancarias de Unicaja Banca, ha enfatizado, "es injusto, insolidario y contribuye a la muerte y despoblación; no debemos consentirlo bajo ninguna circunstancia". "A Unicaja parece no dolerle en prenda dejar a 7.000 vecinos a expensas de desplazarse a decenas de kilómetros para acudir a una sucursal. Quiero alzar la voz y reclamar al Gobierno de España y Banco de España a que tomen decisiones reales contra estas circunstancias y de nada vale" aludir a la lucha contra la despoblación "si no aprobamos leyes realistas que luchen contra ella".

FALLO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

Otro de los asuntos debatidos, en este caso a través de la moción urgente del PSOE, ha sido el fallo en los sistemas informáticos de la Diputación que se produjo el pasado 16 de marzo, no saliendo adelante la petición socialista de abrir una investigación al respecto, incidiendo el equipo de gobierno en que en cuanto acabe el proceso de arreglo actualmente en marcha se emitirá un informe.

Bernal ha criticado las explicaciones del diputado de Desarrollo Tecnológico, Juan Álvarez, quien ha relatado la situación generada ante un fallo "muy poco frecuente", añadiendo que en este tipo de sistemas nunca pueden fallar dos de los tres discos, algo que ha ocurrido pese a que uno de ellos se había cambiado menos de dos días antes.

En estos momentos la Diputación continúa con el volcado de datos de una cabina a otra nueva, cuya llegada se vio afectada también por el paro en el transporte, ha dicho Álvarez, para quien la mayor preocupación es la pérdida de datos.

Al respecto, ante las críticas de Bernal, el presidente de la institución ha incidido en que se están volcando los datos "del servidor antiguo al nuevo y afortunadamente de momento no hay constancia --de pérdida de datos--. Y cuando concluya ese volcado se verá si se ha perdido y se hará un informe, que no se puede hacer si no se ha terminado el proceso".

En este punto, Salado ha acusado al portavoz socialista de "crear crispación": "Qué poca altura de política ha traído usted a esta Diputación. Se dedica a pasear y viene a liarla y a enfangar, que es lo único que sabe hacer. Dice usted que quiere información de los técnicos pero se la daremos nosotros; usted lo que quiere es el titular y la foto".

Respecto a la caída de la plataforma HELP, en la que están muchos ayuntamientos, Álvarez ha dicho que se restauró el día 17; el correo electrónico y la centralita telefónica, el 18 y este pasado lunes "prácticamente todo". "La rapidez ha sido la máxima", ha subrayado, agradeciendo el trabajo de los trabajadores de la Diputación de Málaga.

Bernal ha aludido a la contratación de emergencia de equipos para resolver esta incidencia informática: "Va a ser mucho mucho dinero, que es necesario, pero le voy a pedir que busque a la mejor empresa posible, que no nos encontremos con que todo se lo dé a dedo a las que se presentan con cinco euritos menos de lo que se propone en el pliego".

APOYO A UCRANIA

El Pleno, además, ha aprobado por unanimidad una moción institucional de solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano ante la invasión rusa ordenada por el presidente ruso el pasado 24 de febrero y en la que se condena el ataque a este país soberano. También se agradece la ayuda del tejido asociativo malagueño, a las empresas y a la ciudadanía en general: "todos se están volcando en apoyar al pueblo ucraniano".

La Diputación reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y se compromete a mantener y reforzar acciones concretas de apoyo al pueblo ucraniano en coordinación con el Consulado y en sintonía con las medidas que el Gobierno articule. Igualmente, el apoyo a la investigación de crímenes de lesa humanidad y contra el derecho a la vida en tribunales internacionales e insta a la UE a ofrecer el apoyo financiero y humanitario necesario, en coordinación con el conjunto de la comunidad internacional, a Ucrania y al pueblo ucraniano. "Pedimos redoblar los esfuerzos en la respuesta humanitaria de emergencia", sentencia el documento.

En la sesión plenaria se han debatido otras mociones, como la de Unidas Podemos de apoyo al pueblo saharaui, con apoyo del PP y de los dos no adscritos y del PSOE a algunos puntos de la misma. También ha salido adelante la del PP sobre la defensa del campo, la agricultura, la ganadería y la caza. Igualmente se han abordado otros asuntos como la adhesión a la red de ciudades amigables con las personas mayores, la emergencia energética, la presión fiscal soportada por agricultores y ganaderos o la sustitución del puente de la azucarera para acabar con el riesgo de inundación en el Guadalhorce, entre otras.