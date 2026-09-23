El Pleno de Diputación de Málaga activa nuevo Plan de Asistencia Económica Municipal por 32 millones de euros

Pleno ordinario de septiembre de 2026 de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado de forma inicial en el pleno de este miércoles dos modificaciones presupuestarias, que de aprobarse todos los trámites hasta su aprobación definivita, dará lugar a un nuevo Plan de Asistencia Económica Municipal por importe total de 32 millones de euros.

El organismo ha indicado, a través de un comunicado, que se trata de fondos procedentes de remanentes de tesorería e ingresos de la institución y del Patronato de Recaudación Provincial.

Por un lado, se realizará un reparto de 17 millones de euros con fondos de la Diputación, que se distribuirán entre los 103 municipios y las dos entidades locales autónomas de la provincia.

La Diputación ha precisado que las cantidades se repartirán proporcionalmente por tramos entre los municipios según su número de habitantes. Así, las 17 localidades que cuentan con hasta 500 habitantes recibirán 100.000 euros; las 13 que se sitúan entre 501 y 1.000 habitantes, 120.000 euros; las 18 que van de 1.001 a 2.000 habitantes, 130.000 euros. Y esas cantidades se van incrementando progresivamente hasta llegar a la cuantía máxima, de 400.000 euros, para las dos localidades con más de 100.000 habitantes (Málaga y Marbella).

Por otra parte, se distribuirán otros 15 millones de euros, procedentes de remanentes del Patronato de Recaudación Provincial, entre todos los municipios, salvo Alhaurín el Grande, Benalmádena, Fuengirola, Málaga y las dos entidades locales autónomas de la provincia, ya que, precisa la Diputación, no forman parte de este organismo.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que "la institución vuelve a demostrar que es motor económico de la provincia" y hace gala de "su defensa del municipalismo de la manera que mejor se puede contribuir al desarrollo de los pueblos y ciudades, transfiriéndoles fondos tanto para hacer frente a las necesidades de sus tesorerías como para acometer inversiones en infraestructuras y equipamientos locales".