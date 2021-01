El Pleno de Diputación de Málaga acuerda pedir cese o dimisión de cargos o asesores que se salten el plan de vacunación

La sesión aborda temas relacionados con la sanidad pública, la subida de la electricidad, la educación pública o el medio ambiente

MÁLAGA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado con los votos a favor de PP, PSOE, Cs, Adelante y con la abstención del diputado no adscrito Juan Cassá, la moción de Ciudadanos para que se pida el cese o dimisión tanto de cargos políticos como asesores que se salten el protocolo de vacunación contra la COVID-19 o cometan cualquier irregularidad asociada al proceso o al orden de administración de las vacunas.

El portavoz naranja, Juan Carlos Maldonado, ha recordado que el protocolo de vacunación determinaba cuáles eran los grupos prioritarios en la primera fase de inmunización, y ha pedido que la Diputación asuma "el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata" a quien no se atenga al citado plan, "perjudicando con ello a las personas que necesitan con prioridad esa vacuna".

Cassá ha trasladado su abstención ya que en la moción se alude a que "todas las formaciones políticas con presencia institucional" en la Diputación asuman este compromiso sin aludir al diputado provincial no adscrito: "Si no me tiene en cuenta Ciudadanos, me abstendré".

La sesión ha abordado otros asuntos relacionados con la sanidad y la pandemia. En este sentido, no ha salido adelante por los votos contrarios de PP, Cs y Cassá, la moción del PSOE, sí apoyada por Adelante, en la que se reclamaba al Gobierno andaluz un incremento de la plantilla de Atención Primaria para garantizar que los centros sanitarios cuenten con enfermeras suficientes para culminar la campaña de vacunación contra la COVID-19, sin reducir el resto de la actividad asistencial diaria.

La diputada provincial socialista Desireé Cortés ha criticado las medidas adoptadas por el presidente andaluz, Juanma Moreno, en Navidad, "que se quedaron cortas", y ha pedido que no se privatice la dispensa de la vacunación "como ya ha hecho con la distribución" y que se priorice al personal de Ayuda a Domicilio en la administración de las dosis.

Cortés, además, ha criticado que se admitiera que "se estaban tirando una de cada seis dosis" por no contar con las jeringuillas adecuadas: "Ya les avisaron del tipo de jeringas que había que comprar y ni eso saben hacer. Han dicho que este fin de semana se ha parado de vacunar pero no pasaría si no se hubiera tirado una de cada seis dosis, tendrían más de 34.000 vacunas para poner", ha sostenido.

Maribel González, viceportavoz de Adelante, ha añadido que es necesaria un mayor número de profesionales y en que son "pocos" para la vacunación "fruto de la falta de planificación" de la Junta de Andalucía. También ha exigido que las vacunas "no se las administren los políticos" y ha criticado que en Granada un centenar de funcionarios se hayan vacunado.

"Rogaría que no se la pusieran a personal que no debe porque hay un protocolo y se ponga a las personas que les hacen falta por su vulnerabilidad. Nos jugamos la vida de muchos andaluces; sean responsables y éticos", ha subrayado.

Al respecto, el diputado de Seguridad y Emergencias, Manuel Marmolejo, ha criticado que el Gobierno central no esté suministrando las dosis anunciadas y por ejemplo se done a Andorra 30.000 vacunas cuando al resto de España no están llegando, preguntándose si se trata de un tema electoral por la cercanía de las elecciones catalanas.

A su juicio, "chirría" que los socialistas pidan más plantilla de Atención Primaria cuando "el Tribunal de Cuentas le ha sacado las vergüenzas diciendo que la gestión del PSOE en Andalucía fue un auténtico engaño a los ciudadanos". "Susana Díaz llevó a la sanidad pública a la UCI y la dejó tiritando", ha dicho, al tiempo que se ha cuestionado qué hubiera sucedido con la formación socialista al frente de la gestión de la pandemia, comparándola con la que está realizando el Gobierno central.

Así, ha contrapuesto ese "engaño permanente" de los socialistas con la "prioridad que ha supuesto la sanidad pública para el Gobierno de Moreno, "que ha cumplido destinando el siete por ciento del PIB a la misma". Respecto a la vacunación, ha mostrado su sorpresa por que se hable de reforzar la plantilla para administrar las dosis cuando "no están llegando lo que dicen sino la mitad" y se está siguiendo, ha agregado, la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad.

Por su parte, el diputado no adscrito ha lamentado también que no se hable en la moción de la "falta" de vacunas ni se critique la gestión del Gobierno de España en ese tema. "Lo que tiene que hacer el Ejecutivo central es proporcionar herramientas para poder desarrollar la gestión y esto se hace permitiendo que las comunidades autónomas puedan vacunar en farmacias o un acuerdo como el de la Junta de Andalucía para atender a enfermos junto a la sanidad privada", ha indicado.

"Ustedes ponen el foco en la Atención Primaria y en este año y medio ha subido la contratación por parte de la Junta", ha dicho, añadiendo que "la única forma para salir de esta situación y dejar de saturar el Servicio Andaluz de Salud es externalizar y a eso ustedes se niegan". "¿Quiere decir privatizar? No, el SAS sigue siendo público porque yo con mis impuestos pago y quien lo brinde me da igual, lo que me importa es que se brinde bien", ha finalizado.

En el pleno también se ha debatido sobre los costes de la electricidad con sendas mociones de Adelante y del PP. En el primer caso, la portavoz, Teresa Sánchez, ha abogado por la regulación del precio de la misma y que el Gobierno central se centre en reformas para disminuir el precio y corregir problemas estructurales de hace décadas.

El PP, mientras tanto, ha reclamado al Ejecutivo de PSOE y Podemos que reduzca el IVA tanto de la luz como del gas al cuatro por ciento "situándolo como superreducido" así como que se regule el precio de la electricidad. Algo criticado por los socialistas, que han considerado "populista" esta petición y han acusado a los 'populares' de ser "el causante" del incremento de los precios "y hoy vienen como el salvador de la patria".

"Es un ejercicio de cinismo político porque los que subieron en 2012 el IVA al 21 por ciento piden hoy la rebaja al cuatro por ciento", ha sostenido el diputado socialista Manuel Chicón, quien ha resaltado la puesta en marcha del bono social eléctrico, el bono social térmico y ha abogado por seguir avanzando en la protección de los usuarios y en las energías renovables.

También ha criticado Chicón a Adelante por esta moción: "Compartimos gobierno y tenemos diferencias pero no se puede ser gobierno y oposición al mismo tiempo". Esta moción, según ha añadido el portavoz del PP, Francisco Oblaré, es un "tirón de orejas de Adelante en Málaga al Gobierno", del que forma parte Podemos e Izquierda Unida.

En la sesión se ha abordado también una moción de Cs para la adopción de medidas de ayuda a los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia que ha salido adelante con los votos de PP, Cs y Cassá y la abstención de Adelante y el PSOE, aunque esta formación ha apoyado el primer punto.

Se han debatido de manera conjunta dos mociones de PSOE, de apoyo a la educación pública, y de Adelante, sobre la climatización en los centros educativos, que han sido rechazadas.

Por otro lado, han sido retiradas sendas mociones de PSOE y Adelante relativas a la oferta de empleo público en la institución provincial, por la que reclamaban al equipo de gobierno retomar la negociación con los agentes sociales para llegar a un acuerdo beneficioso para los interinos. Este miércoles se ha hecho una nueva propuesta que está siendo debatida en asamblea de trabajadores, han precisado desde ambas formaciones.

En el pleno se han tratado asuntos como eximir a 42 municipios del pago de sus aportaciones al Consorcio del Agua, no aprobado; así como la revolución verde en la provincia, que salió por unanimidad.