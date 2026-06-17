El Pleno de Diputación de Málaga aprueba una modificación presupuestaria de 44,2 millones

Pleno de la Diputación de Málaga del mes de junio - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado en el pleno de este miércoles una modificación presupuestaria de 44,2 millones de euros tanto para acometer nuevas inversiones como para aumentar la dotación económica de programas y proyectos que ya están en marcha.

La mayor parte de esos fondos se destinarán, entre otros, a infraestructuras municipales, mejoras en carreteras y senderos y apoyo al sector agroalimentario.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que esa cantidad "es parte del remanente de tesorería de la liquidación presupuestaria del año pasado y va a contribuir a continuar el desarrollo social y económico de la provincia".

Al respecto, ha incidido en que una buena parte de los fondos se transferirán a los municipios, "por lo que se contribuye a potenciar el municipalismo, además de favorecer la generación de riqueza y empleo gracias a las nuevas inversiones que se llevarán a cabo y a las ayudas que se concederán a un sector tan importante para la provincia como el agroalimentario".

Salado ha recordado que, además de estos 44,2 millones de euros, la Diputación acordó destinar otros 34,5 millones de euros de remanentes del año pasado para el tercer plan de asistencia económica municipal.

"Así que movilizamos 78,7 millones de euros para dinamizar la economía local y provincial y también para reforzar el apoyo a las entidades sociales de la provincia y a los colectivos más desfavorecidos", ha recalcado.

MOCIONES

Por otro lado, durante el pleno ha sido aprobada por unanimidad, tras enmienda, la moción del PP en la que instan al Gobierno a autorizar el trasvase de agua desde el embalse de Iznájar para garantizar el abastecimiento hídrico en la comarca malagueña de Antequera y del norte de la provincia. Asimismo, del grupo provincial 'popular' ha sido aprobada la iniciativa urgente sobre la seguridad en la provincia de Málaga.

De igual modo, han sido aprobadas, tras llegar a acuerdos, sendas mociones urgentes de PSOE y Con Málaga relativas a las tarifas impuestas en el aparcamiento provisional del Hospital Civil.

Por otro lado, la moción de Vox sobre para mejorar la seguridad en la parada de autobús escolar en Los Puertas ha sido aprobada por unanimidad. El diputado provincial de Vox Francisco Garrido ha recordado que Los Puertas es una de las zonas "más olvidadas de Vélez-Málaga, como así lo demuestra el estado en el que se encuentran la parada del autobús escolar y el cruce de la carretera".

"La falta de seguridad para los alumnos de Los Puertas que utilizan el autobús escolar en ese cruce es alarmante", ha criticado Garrido y ha incidido en que "no existe señalización adecuada, falta iluminación, no hay un paso seguro para cruzar la vía y lo más importante, carece de una parada de autobús adecuada con marquesina".

Por último, ha valorado que, con la moción aprobada por unanimidad, Vox "ha logrado que la Diputación de Málaga proceda a acondicionar la parada de autobús escolar; que se instale un paso para peatones que cuente con la señalización y elementos adecuados para que los alumnos y vecinos puedan cruzar la vía con plenas garantías de seguridad; y además, que se completen las mejoras de la carretera MA-3203 a la mayor brevedad posible".

CRIBADOS DE CÁNCER DE COLON

Por su parte, la moción del PSOE sobre la notificación "de falsos positivos en el cribado de cáncer de colon" en la provincia ha sido rechazada. Durante el debate, la diputada provincial socialista Antonia García ha incidido en que detrás de "cada número hay personas y familias que han vivido días de miedo, de angustia e incertidumbre creyendo que podían tener cáncer".

"No hablamos de un error administrativo cualquiera, no hablamos de unas cifras mal gestionadas y no hablamos de un retraso burocrático. Hablamos de salud, hablamos de cáncer y hablamos del miedo a una enfermedad que cada año cambia la vida de miles de familias", ha sostenido. Además, ha criticado "la misma explicación de siempre" dada por el Gobierno andaluz, aludiendo a que "ha sido una incidencia técnica".

"Cuando los problemas se repiten dejan de ser incidencia para convertirse en un síntoma de algo mucho más profundo, en un colapso estructural de la sanidad pública provocado por el modelo sanitario", ha apostillado, preguntado "quién responde por todo esto".

"Cuando fallan los programas de prevención y diagnóstico precoz, fallan una de las herramientas más importantes que tenemos para salvar vidas", ha dicho y ha pedido que se "asuman su responsabilidad y dejen de debilitar el sistema, pongan de una vez por todas los medios disponibles para que estos errores no vuelvan a suceder", ha concluido.

Por su parte, Juan Márquez, portavoz de Con Málaga, ha criticado que "estamos ante un hecho que supera los límites de la deficiencia administrativa para convertirse en una negligencia institucional de una gravedad médica, humana y ética sin paliativo". También ha advertido de que "no es un hecho aislado, es un síntoma definitivo de un sistema que está colapsando por los cuatro costados".

Francisco Garrido, diputado de Vox, ha añadido que "la Junta no puede despachar esto como un incidente aislado" y ha exigido "respeto y una reparación moral inmediata a los afectados". "En esta ocasión no se produjeron falsos negativos y ningún posible cáncer quedó sin detectar, pero deja abierta duda sobre la robustez de protocolos que debería blindar los programas de detención precoz", ha dicho, pidiendo al PP que se tome la situación "en serio" y advirtiendo al PSOE también de que "tampoco vengan a dar lecciones porque arruinaron la sanidad andaluza durante 40 años".

Por su parte, la diputada del PP Francisca Caracuel, en primer lugar, ha tenido palabras para los afectados mostrando toda empatía y comprensión con ellos y sus familiares. Asimismo, ha incidido en que ha sido una "incidencia puntual y no voy a minimizar, pero tengo que contextualizar: 133.000 cribados de cáncer de colon realizados en un año y se han producido 400 errores, no por problema de gestión, no por problema de falta de recursos, no por problemas de profesionales, sino por un tema de limpieza con un líquido en el equipo utilizado en un solo laboratorio".

"Entiendo, comparto y respeto, desde luego, la crítica que desde la oposición se tiene que hacer, es parte de su trabajo", pero ha advertido de que "hacer crítica en sanidad para obtener rentabilidad política no, y mentir en la moción y en las expresiones es crear alarmas donde no tenía que haberlas".

"No se puede crear desconfianza en el sistema sanitario", ha añadido y ha reconocido que "hay que mejorarlo y tenemos que trabajar y somos conscientes de ello; hay que seguir trabajando en la senda que estamos, pero ustedes no ayudan, reman a la contra", ha afeado.

Por último, la moción de Con Málaga en la que instaban a la Junta a ampliar los recursos y agilizar la valoración de la discapacidad y dependencia en la provincia de Málaga no ha salido adelante.