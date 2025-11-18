El Pleno de Diputación de Málaga debatirá mociones sobre movilidad, okupación, bomberos, sanidad y vivienda

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga tiene previsto abordar este miércoles, 19 de noviembre, en sesión plenaria ordinaria varias mociones presentadas por los distintos grupos políticos provinciales y que giran en torno a asuntos como la movilidad, la okupación, el Consorcio Provincial de Bomberos, la sanidad y la vivienda.

Así, por parte del grupo 'popular', Cristóbal Ortega ha anunciado una propuesta de movilidad para exigir al Gobierno central la redacción del proyecto de un tercer carril para la autovía A7, que se establezcan bonificaciones para los usuarios de la autopista AP-7, y la implementación de medidas transitorias para aliviar el tráfico como la puesta en marcha de carriles reversibles en horas punta o la reordenación de las entradas y salidas a la A-7 en la zona oriental.

También el establecimiento de una Unidad de Intervención Rápida con una grúa especial para vehículos pesados que pueda intervenir de forma "eficaz y ágil" en caso de siniestros "para prevenir que se generen grandes retenciones".

Además, el diputado del PP Luis Rodríguez ha anunciado otra moción de su grupo para frenar el fenómeno de la okupación. Así, ha dicho que según datos del Ministerio del Interior en España el número de viviendas okupadas ha crecido en un 37% desde 2018 y el número de viviendas afectadas por la okupación alcanza ya las 100.000 "y no solo viviendas de grandes tenedores, sino de familias", ha dicho.

El diputado ha achacado estos datos a la "inacción del Gobierno", la cual, según ha dicho, también ha dado paso a la "inquiokupación". "Debido precisamente a esta inacción y a esta parálisis del Gobierno central, desde el PP y del Grupo Parlamentario en el Senado hemos impulsado, se impulsó hace ya un año y medio, una ley contra la okupación ilegal de vivienda que tiene como máxima, por un lado, la tolerancia cero contra la ocupación ilegal y, por otro lado, la protección tanto de la propiedad privada como la protección a todas las personas y familias que están en situación de vulnerabilidad".

Así, el PP pedirá el respaldo a esta moción que también da cabida a las Oficinas Antiokupación impulsadas en los ayuntamientos donde gobiernan los 'populares'. "El Gobierno de España debe aprobar de manera urgente una ley para que se devuelva la tranquilidad a todos los ciudadanos, una ley que proteja precisamente a quienes cumplimos la ley y una ley que ponga fin a la impunidad de quienes se amparan en la okupación como un derecho cuando atentan precisamente contra el derecho a una vivienda digna", ha expresado.

Por su parte, el grupo socialista, a través del diputado Antonio Navarro, ha anunciado una moción ordinaria en torno al Consorcio Provincial de Bomberos en la que el PSOE pide al Gobierno de la Diputación que cumpla con sus compromisos en torno a este servicio, y en consecuencia, que ejecute de forma inmediata reformas en los parques de Vélez-Málaga y Coín, que se haga el centro de formación de Antequera, se ejecute el nuevo parque de Manilva, se recupere el retén de Periana y que la Sierra Norte vuelva a contar con tiempos de respuesta más rápidos en el servicio del CPB.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Josele González, ha anunciado una moción urgente sobre el deterioro de la sanidad pública que ha achacado en primera persona al presidente de la Junta, Juanma Moreno, así como a los gobiernos del PP, también en la Diputación. El texto critica la privatización, muestra su apoyo a la reciente movilización del 9 de noviembre en favor de la sanidad pública, e insta a la institución provincial a exigir que se establezca una comisión de investigación en el Parlamento andaluz para que se sepa qué ocurrió con los fallos del cribado del cáncer de mama y se despeje cualquier duda en torno a la privatización de la sanidad en la región.

De otro lado, en su comparecencia previa al pleno ordinario, el grupo provincial Vox se ha referido a la aprobación inicial del presupuesto de la Diputación del pasado lunes, respecto de la que ha anunciado que presentará alegaciones "para corregir unos presupuestos que consideramos que atacan directamente a nuestros pueblos, a nuestras familias y al mundo rural", ha dicho el diputado portavoz, Antonio Luna.

Como ya hicieran en el referido pleno extraordinario, Vox ha insistido en que las cuentas "están lejos de las necesidades de los malagueños", y ha criticado que "incrementa un 50% el gasto en Agenda 2030 y reduce un 15% los fondos destinados al fomento de empleo agrario". Luna ha vuelto a calificar de "gastos ideológicos" los destinados a la Agenda 2030, y se ha referido "al derrroche cuando el presidente se gastó 80.000 euros en traer un avión desde Groenlandia con un trozo de iceberg para ponerlo en plena calle Larios en verano para que la gente viera como se derretía".

Y, por último, Con Málaga ha anunciado que llevará al pleno de este miércoles una moción urgente en materia de vivienda en la que pide al Gobierno de la Diputación que exija a la Junta de Andalucía que cumpla con sus competencias en materia de vivienda y que aplique la legislación en dicha materia. Asimismo, el texto insta al ejecutivo autonómico a que, en caso de que no cumpla estas peticiones, que transfiera las referidas competencias a los ayuntamientos y a la Diputación, especialmente para que esta última la aplique en los pueblos de menos de 20.0000 habitantes.

En la exposición de motivos de la moción, el diputado Juan Márquez ha destacado que "tres de cada cuatro euros que hay --en Andalucía-- en materia de vivienda son estatales", a la vez que ha criticado que en los últimos presupuestos el gobierno andaluz "solo ha ejecutado un 30% de los fondos transferidos por el Gobierno central para vivienda, y en lo que va de año, solo un 17%".