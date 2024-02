El Pleno de Diputación de Málaga muestra el apoyo a los agricultores y a la "defensa del mundo rural"

Pleno de Diputación - DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad una moción en la que muestran apoyo a la agricultura, ganadería y "en defensa del mundo rural", precisamente, cuando los agricultores están protagonizando una movilización en el centro de la capital.

En concreto, ha salido adelante instar al Gobierno a que atienda las nuevas alegaciones realizadas de forma conjunta por las organizaciones agrarias andaluzas, cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía y Gobierno Andaluz al Plan Estratégico de la PAC de España, en su alianza por la defensa de una política agraria común justa con Andalucía.

Asimismo, ha sido aprobado, entre otros, instar al Gobierno de España a efectuar una nueva revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria, en un marco de consenso. De igual modo, que el Ejecutivo central "reconozca y promueva en el seno de la Unión Europea la singularidad andaluza debido a su déficit hídrico y trace una estrategia a corto y medio plazo".

SALADO

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que "todos tenemos que estar aquí apoyando al campo, ya que sin él, sin la ganadería y sin la pesca, Málaga, Andalucía y España no serían nada y tenemos que, independientemente de nuestra diferencia política, estar apoyando al campo".

Ha dicho que acudirá al centro de Málaga donde los agricultores se están movilizando: "Yo tampoco no sería nada sin el campo", ha afirmado y ha indicado que "tenemos que estar ahí agradeciéndole el esfuerzo que hacen y desde las distintas administraciones, desde las distintas competencias, obligarle a que lo ayuden lo máximo" y "trabajar para que la UE rebaje los requisitos y las trabas burocráticas que se le ponen a los productos del campo y de la ganadería".

Ha dejado claro que "si alguien puede presentar una moción aquí a favor de la agricultura, ganadería y pesca dentro de las administraciones públicas es la Diputación", porque "sin tener competencia, con los pocos recursos económicos que tenemos, llevamos años dando cinco millones de ayudas al sector", ha puesto como ejemplo.

Ha aludido, además, a los convenidos con las asociaciones agrarias y a la marca Sabor a Málaga. "Hacemos nuestros deberes dentro de nuestro ámbito competencial y nuestro presupuesto; no solo presentamos la moción, nos avalan los hechos objetivos", ha abundado. "Tenemos que apoyar a este sector, porque, si se muere el campo, se muere la ganadería, el mundo rural, se mueren las ciudades", ya que, ha asegurado "estamos interconectados y nos necesitamos uno a otro".

En el debate de la moción, el portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha mostrado "preocupación" y "solidaridad con el sector primario". Asimismo, ha recordado que la pasada semana su grupo presentó en comisión informativa una moción en relación con el sector agrario, "que fue votada en contra por el PP", lo que "no alcanzamos a entender".

"Es un problema que a todos nos atañe, que todos estamos preocupados con él y que todos queremos dar una solución", ha dicho, aludiendo de nuevo a la moción de la confluencia: "Lo que yo no quisiera pensar es que el voto en contra a nuestra moción fue porque pedíamos una serie de medidas a la Junta", ha señalado y ha incidido en que "no alcanzamos a entender los motivos por los cuales se rechazó". No obstante, ha mostrado el apoyo a la iniciativa del PP y ha insistido en la "preocupación" que hay.

Por su parte, el portavoz provincial de Vox, Antonio Luna, ha señalado que Vox "tiene el sector primario y todo lo que le rodea al mundo rural en el centro de nuestras políticas" y "vemos que se trae una moción del grupo 'popular' para apoyar la agricultura, la ganadería en defensa del mundo rural", pero se ha preguntado "cómo se puede apoyar a la agricultura y a la ganadería cuando en los presupuestos aprobados para este año se ha recortado dos millones y medio de euros en promoción de la agricultura y la ganadería".

"Creo que no es coherente, creo que merece una reflexión por parte del grupo que presenta esta moción", ha dicho y ha recordado que su partido ya exigió en ese debate de presupuestos que "no se recortaran esas ayudas a los agricultores porque sabíamos que nuestro sector primario estaba al límite y tristemente estábamos en lo cierto".

Luna ha animado al Gobierno de la Diputación a "seguir el ejemplo" de la Región de Murcia o de Castilla y León en relación con el sector primario y ha dicho entender que "quieran reaccionar a las movilizaciones del sector primario" presentando la moción el PP, pero ha advertido de que "no se puede traer una moción de apoyo a los agricultores mientras se defiende la Agenda 2030, poniéndose el pin de colorines y haciendo declaraciones como las del señor Maragallo cuando dijo que la Agenda 2030 es el catecismo", ha abundado.

"No se puede traer a este Pleno una moción de apoyo a los agricultores después de haber votado conjuntamente con el PSOE el 87% de todos los asuntos tratados en el Parlamento Europeo", entre otros, ha enumerado.

Ha afirmado que "nuestros agricultores se están movilizando contra todas las políticas que desde hace años PSOE y PP han apoyado en Bruselas y son esas políticas las que les han llevado a la ruina". "Vox es el único partido que se ha quedado solo en la lucha frontal contra la Agenda 2030 y contra el Pacto Verde Europeo en Bruselas", ha incidido, apuntando que la formación "ha luchado solo oponiéndose a una PAC que todos sabemos, como dicen los agricultores que están en la calle, que impone trabas y gestión burocráticas imposibles de cumplir".

Vox cree que la moción presentada "no será suficiente para blanquear tantos años de políticas contra el mundo rural que se han llevado a cabo desde Europa" y ha incidido en que "se va a necesitar algo más que una moción para enmendar el daño.

No obstante, Luna ha dicho que "están a tiempo de rectificar y de demostrar que de verdad quieren apoyar a nuestro sector primario", proponiendo una enmienda que ha sido rechazada, ya que como ha explicado Salado "es muy generalista".

Por su parte, la diputada provincial del PSOE María Isabel Ruiz ha justificado el apoyo a la moción, en cuyo "fin todos estamos de acuerdo", y sin presentar enmiendas, aunque ha aludido a la misma iniciativa que ha explicado el portavoz de Con Málaga.

Ha subrayado que el PSOE "ha estado, está y estará al lado de los agricultores y los ganadores españoles, andaluces y también malagueños", ha abundado, al tiempo que ha defendido la gestión del Ejecutivo central con las medidas y ayudas desplegadas.

"Evidentemente apoyamos sus justas reivindicaciones y movilizaciones autorizadas y esperamos que todas las administraciones con competencias se atiendan a las mismas, no solo el Gobierno, sino también Europa, la Junta, ayuntamientos y diputaciones", ha concluido.

Por su parte, el portavoz provincial del PP, Cristóbal Ortega, ha rechazado las críticas de los grupos de la oposición y ha contestado a cada uno de ellos.

Así, ha justificado la posición del grupo 'popular' y ha dicho al PSOE, sobre una moción en comisión de apoyo al regadío de explotaciones, que "votamos en contra de esa moción porque ya se estaba haciendo y llevamos haciendo año tras año".

Sobre la moción presentada por Con Málaga en comisión informativa la semana pasada ha dicho que no se apoyó porque "las cuestiones que se planteaban ahí respecto a la iniciativa o las reivindicaciones que está teniendo el sector agrario en los últimos tiempos nada tiene que ver con lo que se planteaba".

Ortega ha respondido a Vox por criticar la moción del PP y les ha recordado que "no ha traído aquí nunca ninguna reivindicación del campo; el PP el que trae este debate aquí y el que pone de manifiesto la deficiencia y las limitaciones y las cuestiones que están atacando al campo y la situación del campo". "Por parte del PP siempre hemos estado de mano de los ganaderos, de los agricultores".