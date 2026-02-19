Pleno de Estepona aprueba compatibilidad de uso del suelo municipal que eleva las VPO que se pueden construir

Pleno del Ayuntamiento de Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha aprobado este jueves unanimidad la compatibilidad de uso municipal que va a posibilitar la autorización para poder destinar un total de 36 parcelas municipales a la construcción de vivienda protegida.

Esto ha sido posible gracias a la adhesión del Consistorio al Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía, para promover la construcción de VPO.

El texto autonómico permite la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos que no tengan hasta ahora uso residencial, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, lo que permite la agilizacion de proyectos de VPO.

Desde el pasado mes de abril, fecha en la que el Ayuntamiento se adhirió a esta iniciativa autonómica, los técnicos municipales han estado trabajando en la relación de parcelas públicas que podrían tener este uso social.

En base a los parámetros recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, en los citados suelos, que se encuentran distribuidos por todo el término municipal, podrían construirse un total de 738 viviendas.

El alcalde, José María García Urbano, ha explicado que se trata "de una medida social importante que ha sido posible una vez que se ha contado con el instrumento normativo que lo posibilita".

"Estas parcelas se encuentran en sectores en los que la suficiencia para las dotaciones públicas precisas para la población están garantizadas por otros suelos de equipamiento ejecutados y/o previstos en sus proximidades", ha señalado.

El regidor ha recordado que junto a esta medida, se está trabajando en otras iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda a las personas con más dificultades.

En este sentido, han recordado que además de liberar estas casi 40 parcelas para VPO, el Ayuntamiento va a licitar en los próximos días cuatro parcelas donde se podrán construir otras 200 viviendas públicas para régimen en alquiler. Estos inmuebles, que se ubicarán tanto en la zona este como oeste del municipio, tendrán un precio de alquiler asequible para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes o a vecinos con menos recursos.

A estas iniciativas hay que sumar otros dos proyectos que supondrán la construcción de 308 VPO en el sector de Camino de Cortes. En concreto, ya se han aprobado dos anteproyectos urbanísticos par la ejecución de 110 viviendas protegidas en la zona de Camino de Cortes Sur, y por otro lado, se está ultimando un pliego para licitar otras dos parcelas que permitirán construir 199 VPO en Camino de Cortes Norte.

Esta licitación tendrá dos particularidades jurídicas que posibilitarán que estos suelos puedan ser incluso adquiridos a coste cero, lo que repercutiría en un menor precio final de las viviendas.

Al respecto, ha apuntado que las parcelas destinadas a VPO saldrán a licitación con un precio máximo fijado por el propio Ayuntamiento, de manera que los interesados en construir tendrán la oportunidad de ofrecer una menor cuantía por las mismas.

Además, las empresas que liciten para construir esas VPO obtendrán una mayor puntuación por parte de la mesa de contratación cuando ofrezcan un menor precio final a los compradores de esas viviendas.

En cuanto a la promoción prevista en el sector Camino de Cortes Sur, el Ayuntamiento ha aprobado los dos anteproyectos urbanísticos y en fechas próximas se otorgará la licencia de obras. Asimismo, el Consistorio continúa tramitando otros proyectos urbanísticos que permitirán la construcción de 300 VPO en el Camino de Monterroso y otras 800 en las zonas de Guadalobón y Arroyo Vaquero.

APROBACIÓN ORDENANZAS VEHÍCULOS MOVILIDAD PERSONAL (VMP)

Por otro lado, durante la sesión plenaria también se ha aprobado de forma definitiva la Ordenanza Reguladora de Circulación y Uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que recoge la normativa general de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así quedan regulados tanto las sanciones por el incumplimiento de la señalización de la prohibición de paso, como otras normas básicas para el uso de los VPM. Entre ellas, la prohibición de circular por las aceras o túneles urbanos, o la utilización de auriculares o del teléfono móvil durante la conducción.

El objeto de esta normativa municipal es reforzar la apuesta por la mejora del espacio público, la seguridad vial, y apostar por los nuevos modos de movilidad, por las energías limpias, la calidad de vida y la convivencia pacífica entre los ciudadanos.

La nueva ordenanza favorecerá la seguridad vial y garantizará que la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal se realice de una forma adaptada a la normativa estatal y segura, haciéndola compatible con los diferentes usos de la vía pública.

Asimismo, quedan establecidas las condiciones de uso de este tipo de vehículos, aclarando los requisitos exigibles para la circulación, y estableciendo el marco de la potestad sancionadora en esta materia.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Estepona ha acordado por unanimidad otorgar los títulos de Hijos Predilectos de Estepona a la exconcejala María Miralles, al guitarrista José Fernández, y al profesor e historiador Francisco Medina. Los nombramientos se llevarán a cabo en el acto institucional que se celebrará con motivo del Día de Andalucía.

REDUCCIÓN PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Por último, el Ayuntamiento de Estepona ha dado este jueves cuenta de un informe de la Tesorería Municipal donde se informa que el periodo medio de pago a proveedores fue de 16 días, siendo uno de los más bajos registrados en las administraciones públicas de España.

La teniente alcalde del área Económica, Ana Vilaseca, ha explicado que se trata de un dato importante porque pone en valor "la rigurosidad con la que este Consistorio trabaja cada vez que contrata un trabajo o servicio".

En ese sentido, ha recordado que este equipo de gobierno se encontró en junio de 2011 con una cifra "demoledora", como era que el anterior equipo de gobierno tardaba una media de 1.492 días en atender las facturas remitidas por los proveedores.