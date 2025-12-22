El Pleno de Málaga insta a la Junta y al Gobierno a tomar medidas para implantar una tasa turística

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tasa turística se ha colado en el debate del último pleno del año del Ayuntamiento de Málaga con una moción urgente del grupo municipal de Con Málaga, que, tras ser enmendada por el grupo 'popular' ha salido adelante en su totalidad.

Así, el Pleno ha aprobado instar a la Junta a que adopte, con la mayor celeridad posible, las medidas normativas, legales y administrativas necesarias para habilitar a los ayuntamientos a implantar una tasa turística por pernoctación en su término municipal, de manera voluntaria y adaptada a la realidad de cada territorio.

De igual modo, ha sido aprobado que se manifiesta la conveniencia y necesidad de contar con una tasa turística como instrumento de gestión de impacto del turismo y como tercer punto ha salido adelante instar al Gobierno a que promueva la inclusión de la tasa turística en la ley reguladora de Haciendas Locales, de forma que todos los ayuntamientos que lo deseen puedan implantarla de manera voluntaria, garantizando que lo recaudado sea íntegramente municipal y que su destino sea decidido libremente por cada ayuntamiento, "sin imposición, sin condicionamiento", por parte de otra administración.

El portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha incidido en que el turismo es uno de los motores de la economía de Málaga, pero también genera externalidades negativas. Asimismo, ha agregado que las competencias para implantar una tasa turística "son de la Junta de Andalucía". "¿Nos ponemos las pilas con esto?", ha preguntado, al tiempo que ha pedido dar "un paso adelante y que Málaga cuente con una tasa turística".

El concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, ha felicitado a Con Málaga por el "cambio" en cuanto a la visión del turismo. Además, se ha mostrado de acuerdo con la tasa, pero no que "nos diga una administración como gastar, somos mayores y responsables para saber dónde tenemos que hacer el gasto", ha sostenido.

También ha propuesto las enmiendas, que han sido aceptadas por el grupo proponente, pero Sguiglia ha recordado que la Junta puede tomar las medidas "más rápido. Lo podría hacer ya mismo".

El concejal socialista Mariano Ruiz Araujo ha criticado que el alcalde hace con la tasa turística "lo mismo" que con la vivienda, "aparenta que hace cosas pero adopta posturas muy tibias y, de paso, le cuelga el mochuelo al adversario político". Asimismo, le ha pedido al regidor que se "olvide del tacticismo político y se centre en el interés de los malagueños". "Si alguien puede traer la tasa turística está en Sevilla y no en Madrid", ha reiterado.

Por último, la portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, Yolanda Gómez, ha dicho que son "el único partido contra la tasa turística", porque "no va a ser la solución a la masificación del turismo". "El problema de que el turismo se concentre en cuatro calles del centro es una mala planificación".

"La tasa turística no es la solución, es un impuesto más que se va a cobrar para terminar en el cajón del Ayuntamiento, para aumentar la partida para el despilfarro", ha abundado, advirtiendo del "afán recaudatorio".

Sobre turismo, también se ha debatido una moción de Con Málaga sobre las cancelaciones de viviendas de uso turístico que incumplen la normativa y contra la "inacción municipal respecto a viviendas y apartamentos turísticos ilegales que operan impunemente", que ha sido rechazada.

"Necesitamos un ayuntamiento libre de especuladores", ha sostenido la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, que ha propuesto enmiendas a la moción tras aludir al caso del exedil de Turismo Julio Andrade, que "actualmente está en nómina en el Ayuntamiento como cargo de confianza", "que tiene un piso turístico que casualmente dio de alta apenas unos días antes de que entrara en vigor el nuevo decreto de la Junta".

Desde Vox, Gomez ha advertido de que "el Gobierno de España es el mayor especulador" y ha dicho a Morillas que "si tan claro tienen" el caso expuesto, que se vayan a los tribunales. Por su parte, el concejal del PSOE Mariano Ruiz Araujo ha señalado que el PP ha permitido los saturación en relación con los pisos turísticos "porque les ha interesado". "Va a ser muy difícil que ustedes (PP) protagonicen la solución al drama de la vivienda porque ustedes son parte interesada del problema", ha señalado.

La concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha criticado a las políticas "desastrosas" de vivienda por parte de la izquierda. "Ha tenido que venir el Gobierno de Moreno para permitir a los ayuntamientos tomar medidas". "Su único interés es hacer de esto político, no solucionar el problema", ha dicho al PSOE.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha incidido en que en esta materia el equipo de gobierno actúa "con absoluta defensa del interés general, con objetividad y no con ninguna otra consideración". "Hemos vivido en una ausencia de amparo legal nacional ni autonómico", ha advertido.

ESTATUTO MARCO

Por otro lado, la moción urgente del PP sobre el Estatuto Marco de sanidad ha sido aprobada. La portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles, ha señalado que resulta "curioso" que los grupos de la oposición "no digan absolutamente nada; no nos sorprende, pero sí nos resulta curioso" aludiendo, además, al "descontento" de los profesionales sanitarios por la "nefasta gestión".

"Ustedes, señores de la izquierda, los que se les cae la boca hablando de participación y hablando de democracia, deberían saber que negociar, que dialogar no significa imponer", ha abundado. De igual modo, tras las criticas de la oposición al modelo sanitario en Andalucía ha dicho que "estamos encantados de confrontar modelos, hagan ustedes lo mismo y entren en el fondo del asunto". "Esta moción va de cuidar a quien nos cuida y eso para el PP es la mejor inversión posible".

La concejala del PSOE María del Carmen Martín ha dicho que tampoco le ha sorprendido la moción y ha criticado, además, la gestión sanitaria en Andalucía.

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez ha criticado que el Ministerio y el Gobierno "no han sabido negociar, consensuar", pero ha lamentado también que el PP ha levantado "cortina de humo" aludiendo a la competencia en materia sanitaria, cuando en Andalucía "son los responsables de las listas de espera", entre otros.

Desde Con Málaga, Sguiglia ha recordado el apoyo a las movilizaciones de los sanitarios, que son "legítimas y necesarias". "Siempre, gobierne quien gobierne nos han encontrado codo con codo con los trabajadores de la sanidad y usuarios". Ha valorado también "el esfuerzo" para el proceso de diálogo y ha advertido, por otro lado, de como está la sanidad pública en Andalucía, acusando a los 'populares' de querer "desgastar al Gobierno más que apoyar a los sanitarios y la sanidad pública".

Por otro lado, la moción urgente del grupo de Vox para instar al Gobierno a suspender la obligatoriedad del uso de las balizas de emergencia V16 ha sido aprobada.

Asimismo, ha sido aprobada la moción del grupo del PP sobre la bajada del IVA en alimentos básicos; así como la del grupo del PSOE en relación con el programa de asistencia material básica. Por su parte, la moción de Vox sobre el apoyo al tejido económico local ha sido rechazado un punto y aprobados el resto de punto de la moción.