El Pleno de Málaga no aprueba rechazar la "estrategia especulativa" de fondos de inversión ni estudiar medidas

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento no ha aprobado la moción urgente de Con Málaga sobre "rechazar la estrategia especulativa desplegada por fondos buitre y de inversión" en la ciudad y estudiar medidas y actuaciones "que sean precisas en el ámbito urbanístico y fiscal, que permitan frenar la adquisición para fines especulativos de propiedades e inmuebles por parte de estos fondos buitre y de inversión".

Todos los puntos de la moción de Con Málaga han sido rechazados. Durante el debate, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha recordado que, según lo datos, "Málaga concentra la cuarta parte de las propiedades de los fondos de inversión en Andalucía".

"Estos datos de alguna manera vienen a confirmar lo que desde nuestro grupo venimos advirtiendo y es que este Ayuntamiento ha puesto puente de plata para que fondos de inversión extranjeros que planean como buitres sobre nuestra ciudad, que vienen a operar y a especular con los derechos de la mayoría", ha advertido, por lo que ha subrayado el presentar una proposición para que el Consistorio, "rechace esa estrategia especulativa de los fondos de inversión" y se ponga en marcha medidas.

El concejal delegado de Vivienda, Francisco Pomares, ha recordado que del reto de la vivienda se lleva hablando tiempo y "todos queremos lo mismo, aunque por caminos distintos".

"Hay distintos modelos", ha continuado y ha explicado que "tenemos el modelo de aquellos que no hacen vivienda pero se apunta a la tuya, que es el modelo del PSOE, que vía subvención y dinero apoya la construcción de vivienda a los ayuntamientos", y ha dicho que son "buenos aliados", ya que "sin ese dinero, sin ese apoyo económico por parte del Ministerio, sería difícil avanzar en la construcción de vivienda, con lo cual, por lo menos, están a nuestro lado".

También, ha dicho, "tenemos el modelo de los que todavía no saben lo que quieren, como Vox, donde hace dos años pedían que las competencias de vivienda se volvieran al Estado y hoy nos apoyan en la construcción de VPO", agradeciendo ese apoyo.

Sobre Con Málaga ha dicho que "su modelo me cuesta más": "Su modelo es no hago vivienda, pero quiero la tuya, es decir, o la expropio o la okupo. Entonces, claro, ahí siempre cuesta más buscar apoyo suyo. Sí su deseo, pero no su modelo".

"Nuestro modelo no es solo construir vivienda, es seguir creciendo como ciudad, hacer nuevos barrios. En eso estamos, en construir ciudad, en hacer más Málaga", ha concluido.

Al respecto, Morillas ha rechazado las críticas de Pomares y ha dicho que "nosotras somos un poquito más de defender la Constitución Española, de defender que toda la riqueza del país tiene que ponerse al servicio del interés general; somos más de que lo publico intervenga para garantizar los derechos humanos, para establecer limites a los precios y que la gente trabajadora no tenga que irse de la ciudad. Somos más de garantizar derechos y no de vender la ciudad". Por último, ha avisado a PP de que "la gente cada vez más les tiene tomada la matricula".

La concejala del PSOE María del Carmen Martín ha señalado que "hemos aprendido en estos días que la luz se va y viene, por suerte, pero en este drama, que es la falta de vivienda que viven miles de malagueños, la imposibilidad de formar una familia, de cumplir el sueño de vivir en tu ciudad, de construir un hogar, ese no vuelve tan fácilmente".

"Hablar de vivienda en este Ayuntamiento es un deber ético y moral con la ciudadanía de Málaga y con lo que es su primer problema", ha sostenido la concejala del PSOE, que ha lamentado que la Junta y el Consistorio "siguen de perfil", sin tomar medidas. "No hay proyecto de ciudad que valga sin que los malagueños tengan donde vivir", ha concluido.

Por último, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha criticado que "hoy la izquierda radical nos trae una moción llena de bulos y llena de mentiras, declarando a personas no gratas por motivos ideológicos, porque son motivos ideológicos".

"En esta moción se habla de fondos buitres, se habla de que un alto porcentaje de los propietarios son fondos buitres y eso es falso", ha sostenido y ha dicho que el discurso de Con Málaga "se cae por su propio peso y están atacando por motivos ideológicos".

FINANCIACIÓN LOCAL

Por otro lado, el Pleno ha aprobado la moción urgente del PP sobre financiación local y, en concreto, instar al Gobierno a que con carácter urgente impulse las medidas legislativas que permitan que las entidades locales perciban las entregas a cuenta de la Participación en los Tributos del Estado de acuerdo a las cantidades acordadas en la Comisión Nacional de la Administración Local.

También ha sido aprobado instar al Ejecutivo central a que impulse las medidas legislativas que permitan que elsuperávit presupuestario de 2024 pueda financiar inversiones financieramente sostenibles sin que tenga obligatoriamente que destinarse a la reducir deuda.

Durante el debate, el concejal delegado de Economía, Carlos Conde, ha dicho que "los ayuntamientos seguimos viviendo un apagón informativo" y ha criticado que "esa falta de diálogo con los municipios los estamos sufriendo todos".

"A día de hoy los consistorios no tienen una respuesta en relación con las entregas a cuenta", ha explicado y ha señalado, por otro lado, que "no podemos pagar los ayuntamientos que haya un cierto desgobierno en cuestiones fiscales que nos afecta", ha concluido.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha tachado de "esperpéntico" que el PP "se ponga en el traje de municipalista aquí cuando sabe bien que la raíz y la causa de buena parte de los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos se derivan" de la ley Montoro.

Así, ha invitado a Conde a que "el traje de municipalista que ustedes se ponen cada vez que están en la oposición del Gobierno de España lo utilicen para derogar, para influir, para que las leyes que hoy suponen el mayor estrangulamiento económico para los ayuntamientos de este país se puedan modificar".

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha dicho que gobernar con presupuestos prorrogados "es no gobernar, es una estafa institucional y ante esto la única solución es la dimisión del nefasto gobierno y convocar elecciones", pidiendo al PP "coherencia" a la hora de ejercer oposición.

Asimismo, la concejala del PSOE María del Carmen Sánchez ha defendido la gestión del Gobierno, que "ha reforzado la financiación local" y, mientras tanto, "la Junta solo ha aumentado las transferencias a los ayuntamientos malagueños en un 14%". "La financiación local mejorará cuando el PP cambie su posición política, lo han bloqueado todo".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, durante el Pleno se ha rechazado la moción urgente de Vox sobre la regulación del uso demanial de las casetas de Feria durante todo el año a las asociaciones malagueñas y la de la realización de los proyectos de restauración en las playas de La Malagueta y La Caleta.

Asimismo, la moción del PP sobre la denuncia formulada por vecinos de la Junta de los Caminos en relación con la okupación de viviendas ha salido adelante y de la de Vox sobre okupación ilegal y la defensa de la propiedad privada han sido aprobados dos puntos y rechazado el resto.

Otras mociones debatidas han sido la del PSOE sobre "la falta de inversión estratégica" en movilidad por parte del Ayuntamiento y la Junta, que ha sido aprobada; la de Con Málaga sobre el uso público de la antigua cárcel de Cruz de Humilladero, que ha sido desestimada; y la de PP sobre recuperación de competencias de Policía Judicial y la ampliación de competencias en relación con el sistema VioGén por parte de la Policía Local, que ha sido aprobada.

Por último, la moción del PSOE sobre sanidad ha sido rechazada; y la de Con Málaga sobre medidas para combatir precariedad laboral en la hostelería han sido aprobados dos puntos y rechazado otro.