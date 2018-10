El Pleno de Málaga pide al Gobierno mecanismos "estables" para la acogida y atención de inmigrantes

Publicado 25/10/2018 17:29:22 CET

MÁLAGA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado las mociones de PP, Málaga Ahora y Ciudadanos en relación con la atención y acogida de inmigrantes. Así, de la moción 'popular' ha salido adelante reiterar al Gobierno la petición para que determine "mecanismos estables" de acogida y atención para los inmigrantes, con los requisitos necesarios de acogida y atención socio jurídica, garantizando los derechos de protección y el cumplimiento de los derechos humanos de todos los migrantes, con especial atención a mujeres y niños.

Asimismo, ha sido aprobado instar al Gobierno central a la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos para que, en tanto se establecen soluciones estructurales para la acogida por parte del Estado, se creen líneas de financiación a las que puedan acogerse las entidades locales, con posibilidad de que sean fondos europeos; además de reiterar a la Unión Europea, el Gobierno Central y al gobierno que salga elegido de las urnas tras las próximas elecciones autonómicas, que impulse e incremente los programas de cooperación al desarrollo en países de origen.

De igual modo, entre otros, de la moción de Cs ha salido adelante instar al Gobierno a estudiar y aumentar el número de efectivos y pedir al Ayuntamiento poner en marcha un convenio de colaboración entre Policía Local y Nacional.

Asimismo, de la iniciativa de Málaga Ahora ha sido aprobado que el Ayuntamiento intensifique sus gestiones con administraciones competentes para levantar las instalaciones necesarias en el puerto para la atención a inmigrantes.

El edil de Derechos Sociales, Raúl Jiménez, ha dicho que hace tiempo que la situación "se fue de las manos y es necesario tomar medidas", recordando que se han llevado a cabo en otros lugares como Motril, en Granada, o San Roque, en Cádiz, y "en Málaga nos se gastó el Gobierno ni un euro en hacer instalaciones".

Ha destacado que se ha doblado la cifra de llegada de inmigrantes del año pasado a este y, además, "que sepamos" han muerto 500 en las aguas: "El Gobierno no hace nada ni en Málaga ni en origen", instando a poner solución en los países de origen, ya que "debe ser el primer paso".

Ha valorado la gestión y acciones que está llevando a cabo el Consistorio, dejando claro que "es nuestra obligación" pero "también miramos por nuestras administración y por eso tenemos que intentar realizar convenios de colaboración". Por último, ha dicho que la Junta "ni está ni se le espera" y en cuanto al Gobierno ha criticado que "las políticas de inmigración de Sánchez un día dice una cosa y luego la otra".

Asimismo, en el debate, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha criticado la "improvisación" porque la política de acogida "no se ha llevado bien", lamentado que con el cambio de Gobierno central "no se nota la diferencia".

Ha valorado la actuación del Ayuntamiento, del que ha dicho "intenta paliar" pero, a juicio de Málaga Ahora, "no se están poniendo todos los recursos que pudieran". "Sabemos que la situación es complicada pero creemos que se pueden poner más medios", ha agregado, insistiendo en relación con el lugar que se utilice para acoger inmigrantes mientras se hace el CATE en el puerto que tiene que tener "aire libre".

Por su parte, el viceportavoz municipal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha destacado la "preocupación creciente" de las ONG, incidiendo en que la llegada de inmigrantes es "latente" y reiterando la acogida humanitaria de acogida de migrantes.

"Los recursos son insuficientes y los efectivos y voluntarios se ven desbordados", ha agregado, aclarando que las políticas migratorias dependen de Europa pero desde el Ayuntamiento "se pueden hacer cosas para mejorar la atención". También ha agregado que es importante la coordinación entre las policías Nacional y Local.

La edil del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha ironizado con que el PP "ha visto la luz y ahora se dan cuenta, siete años después, de que a Málaga llegan inmigrantes y no tenemos cómo atenderlos".

"Se han dado cuenta ahora que ha cambiado de Gobierno", ha criticado, lamentando que "se han puesto de perfil y no han hecho nada". Asimismo, ha valorado tanto los fondos aprobados por el Gobierno central como las gestiones de la Junta para atender a los menores no acompañados. No obstante, ha dejado claro que "votaremos que sí a las mociones por por coherencia", ha concluido.

Por su parte, la edil de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha mostrado el apoyo a todas las mociones, recordando la moción institucional, a iniciativa de la coalición de izquierdas, sobre los recursos para los inmigrantes y el garantizar una acogida digna.

"No cabe discusión, se tienen que poner de acuerdo todas las administraciones, local, autonómica y central porque las peticiones de los grupos son muy parecidas", ha dicho.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, ha salido adelante, aunque con los votos en contra del PSOE, el punto de la moción urgente del PP sobre mostrar el rechazo a la gestión de la sanidad realizada por el Gobierno andaluz, mientras que por unanimidad ha sido aprobado el punto que insta al Gobierno que salga elegido en Andalucía tras las elecciones se comprometa a atender las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

De igual modo, ha sido aprobado instar a la Junta a que ponga a disposición de la ciudadanía, el Ayuntamiento y la Diputación la documentación de la que disponga relativa al tercer hospital, como el plan funcional, el proyecto básico y demás estudios e informes.

El portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, ha dicho que "la sanidad en la provincia no se merece el desprecio que tiene por parte de responsables autonómicos de la Junta".

La edil del PSOE ha criticado al PP ya que "les encanta privatizar donde gobiernan", preguntando si "ahora van a venir a hablar de público", pidiendo, por tanto que "sean coherentes". "Es un teatrillo y estamos en el salón de plenos no en el Teatro Cervantes", ha criticado, asegurando que para el PP "la sanidad no es una prioridad es un arma electoral".

La concejala de Málaga Ahora Rosa Galindo ha mostrado el apoyo a la iniciativa pero "nos parece una desfachatez que el PP quiera ser ahora la punta de lanza en sanidad" cuando, entre otros, "quitaron de un plumazo la sanidad universal".

El edil de Ciudadanos Gonzalo Sichar, asimismo, ha lamentado que pese al aumento de presupuesto en sanidad, la Junta "no lo ha sabido gestionar". Ramos, por su parte, ha defendido el "blindaje" de la sanidad pública y el concejal no adscrito Juan José Espinosa, por ultimo, ha apoyado la iniciativa, pero ha advertido del "tufo electoralista de la moción que traen hoy".

Por otro lado, del PP también ha salido adelante la moción relativa a las molestias generadas a los malagueños a causa de las actividades autorizadas por el puerto.

Asimismo, la moción urgente de Málaga para la Gente sobre las propuestas para la elaboración del presupuesto y las prioridades no salido adelante al empatar en votaciones y contar con el voto de calidad del alcalde, Francisco de la Torre.

Las mociones relativas a la creación de parques caninos en Málaga, a la "falta" de plazas para estudiar FP en la ciudad, al acuerdo de París en la cumbre COP21, así como la del centro de salud de Gamarra y la relacionada con los trámites para que el Cercanías llegue al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y dotar de presupuesto a este proyecto también han sido aprobadas.