Pleno de Málaga rechaza aprobar un plan para construcción y gestión pública de viviendas dignas y asequibles en alquiler

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha debatido hasta tres mociones urgentes en materia de vivienda propuestas por PSOE, Vox y Con Málaga, que han sido rechazadas. El gobierno del PP, por su parte, ha defendido la gestión en esta materia.

Entre otros, ha sido rechazado de la moción de Con Málaga instar al equipo de gobierno a aprobar un plan municipal de vivienda para la construcción y gestión pública de vivienda protegidas dignas y asequibles en régimen de alquiler social para jóvenes y familias en situación de exclusión residencial, "en lugar de las vivienda temporales y transitorias en suelos dotacionales construidas y gestionadas por promotores privados, los denominados 'minipisos'".

Asimismo, ha sido rechazado, entre otros, instar a garantizar la vivienda asequible para familias de Málaga y promover medidas para "frenar la especulación inmobiliaria" y decretar de forma inmediata la moratoria a los pisos turísticos.

Dos puntos coincidentes de las mociones de Vox y Con Málaga, que han sido rechazados ambos, estaba relacionado con destinar los suelos que iban a acoger la Expo 2027 a viviendas. Al respecto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha vuelto a defender el proyecto de la post expo, precisando que cuando se tenga el suelo explicará el proyecto "con detalles". Además, ha valorado que es un proyecto "bonito".

De la moción de Vox no ha salido adelante, entre otros, la elaboración de un calendario definido y público para la realización de medidas de planificación urbana, optimización de la administración pública y la mejora de los procedimientos administrativos en la Gerencia de Urbanismo.

Por su parte, la moción socialista tampoco ha salido adelante, rechazando el Pleno, entre otros, la creación urgente de un parque público de viviendas en alquiler; que dicho parque sea gestionado exclusivamente por el IMV; un estudio técnico y social de las necesidades habitacionales para adecuar la oferta pública de vivienda a la demanda real, así como otras en relación con las viviendas turísticas, una tasa turística o declarar zona tensionada.

DEBATE

Durante el debate, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha advertido de que la situación de la vivienda es "insostenible" y "no solo lo decimos nosotros, lo gritan los vecinos y lo reflejan los barrios, que se quedan vacíos porque los vecinos se tiene que ir".

Pérez ha dicho que "hay modelos" como el de Málaga y el de Barcelona, asegurando, entre otros, que allí "hay coraje, aquí especulación" y ha pedido al regidor que sea "valiente" y también que tome la palabra y utilice esta oportunidad "porque al final lo que los malagueños le están reclamando es que lo que diga vaya en consonancia y lo que está diciendo es que siga la especulación, que siga la alfombra roja y que los que vienen a hacer cajas sigan jugando el Monopoly con Málaga y llenándose los bolsillos".

Al respecto, ha respondido De la Torre, que tras recordar que el concejal delegado de vivienda es el que iba a intervenir, ha incidido en que a vivienda es "a lo que le dedico más tiempo, energía y toda mi capacidad". Además, ha vuelto a reivindicar la gestión realizada por el Consistorio: "Sobre el tema de vivienda, y sabe por los resultados, Málaga es la que ha hecho más en España". "Trabajamos a tope, a fondo, más que nunca", ha concluido De la Torre.

Continuando con el debate, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha hablado de la dificultad de acceso a la vivienda y de cómo se ha pasado de "un país de propietarios a uno de precarios sin casa". Al respecto, ha señalado que se ha llegado hasta aquí, entre otros, por "las políticas restrictivas que hay sobre el suelo que impiden construir".

"No se ha sabido planificar ni anticiparse a lo que venía", ha dicho y ha criticado, además, "una pésima gestión que no ayuda". "No abogamos por la intervención, no queremos la prohibición, no estamos a favor de declarar zonas tensionadas, porque agrava el problema", ha sostenido y ha incidido en que "el mercado se regula con la oferta y la demanda".

"Lo más importante, y así lo llevamos diciendo, es llenar Málaga de bloques de vivienda para las familias españolas, mediante fórmulas de colaboración público-privadas", ha señalado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado al alcalde, que "como máximo representante de la ciudad sigue promoviendo pelotazos urbanísticos y operaciones que están destrozando los precios, sigue negándose a que Málaga sea declarada zona tensionada... se está carcajeando en la cara de los malagueños".

Asimismo, ha criticado que aún no se haya ejecutado la moratoria de los pisos turísticos anunciada y ha tachado de "impresentable que se haga negocio con el parque publico de viviendas". "Lo que hace falta es que el IMV ejerza sus competencias y gestione el parque público. Y lo que hace falta es un plan de vivienda a precios asequibles y que ofrezca soluciones estables", ha sostenido.

"Este Ayuntamiento tiene que decir 'cuchitriles no, gracias", ha afirmado y ha sostenido que el Consistorio "lo que tiene que hacer es meterle mano a lo que no están haciendo, que es a limitar los usos especulativos de la vivienda y a que todo ese suelo en el que no se está ejecutando vivienda protegida, donde hay prevista ejecución de vivienda protegida, ponerlo en carga y no venir con inventos que no garantizan lo fundamental que debe de garantizar una vivienda, que es poder construir un hogar estable".

El concejal delegado de Vivienda, Francisco Pomares, ha vuelto a defender el plan municipal de vivienda y la gestión que hace el equipo de gobierno. "No tengo ocurrencias, tengo un plan que cumplir, un buen plan, más vivienda en menos tiempo y precio asequible", ha defendido.

También ha destacado el parque público del Ayuntamiento de Málaga y ha añadido, de igual modo, que "hemos aprendido también que juntos vamos más rápido", por lo que ha incido en la colaboración publico-privada.

REIVINDICAR "EL DERECHO DE QUEDARSE EN MÁLAGA"

En segundo turno el portavoz municipal del PSOE ha reprochado a De la Torre que si dedica todo su tiempo y energía "algo estará haciendo mal". "Le puedo decir que no lo está haciendo suficientemente bien o no está haciendo nada", reivindicando que la gente "se quede donde ha vivido".

Ha señalado también que las medidas que ha citado Pomares son "para dentro de diez años y ahora mismo hay un problema y hay que atajarlo", aludiendo, entre otros, a la ley de vivienda y declarar la zona tensionada, así como las medidas llevadas a cabo en Barcelona.

De la Torre, tras la intervención de Pérez, ha tomado brevemente la palabra y ha recordado que estudiarán "el tema de Barcelona, lo dije, lo haremos para ver qué ha pasado".

Por otro lado, el portavoz municipal de Vox ha recordado las viviendas construidas el Ayuntamiento, pero ha añadido que son "manifiestamente insuficiente para la demanda que tiene la ciudad".

"La cruda realidad es que sin suelo no hay paraíso y el paraíso para los malagueños es tener una vivienda que no tienen y que difícil van a tener si no ponemos suelo", ha dicho Alcázar: "Llenar Málaga de viviendas es lo que se necesita".

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que el PP "airean un plan, pero su plan es el mismo que de siempre, seguir favoreciendo el negocio privado por encima del derecho a la vivienda y nuestro plan es intervenir bajar los precios de la vivienda, que lo público proteja a las familias trabajadoras frente a los intereses económicos de unos pocos...".

"La emergencia habitacional no es para soluciones a diez años, las que merecen los malagueños se tienen que poner en marcha ya, pónganse las pilas y pónganse del lado de los vecinos", ha sostenido.

Por último, el concejal delegado de Vivienda ha rechazado las críticas de la oposición y ha advertido de que la ley de vivienda "es un fracaso".