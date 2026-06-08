El Pleno de Marbella aprueba destinar 7,23 millones del remanente a mejorar seguridad vial, limpieza y equipamientos

Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), reunido este lunes en sesión extraordinaria en el Centro Cultural Trapiche Guadaiza, ha aprobado una modificación presupuestaria con cargo al remanente de Tesorería por importe de 7,23 millones de euros, que se destinarán a inversiones financieramente sostenibles dirigidas a reforzar la seguridad vial, accesibilidad, limpieza, sostenibilidad y mejorar equipamientos públicos, entre ellos deportivos.

El concejal de Hacienda, Félix Romero, ha explicado que estas actuaciones responden a necesidades detectadas tanto por los servicios técnicos como por los propios vecinos y permitirán seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en la modernización de las infraestructuras locales, han señalado desde el Consistorio en una nota.

Entre las iniciativas previstas se encuentra la regeneración integral del firme de diversas calles del término municipal, una intervención que supone una renovación estructural del viario y que permitirá prolongar su vida útil, incrementando la seguridad y reduciendo futuros costes de mantenimiento.

Asimismo, se contempla una nueva fase de la senda litoral en la zona de Alicate; la renovación de la tarima del Pabellón Antonio Serrano Lima, y la reforma de los aseos del Parque de la Constitución, mejorando dos equipamientos muy utilizados por familias, deportistas, residentes y visitantes.

En materia de eficiencia energética, el Consistorio impulsará la modernización tecnológica del alumbrado público mediante nuevas actuaciones que contribuirán a reducir el consumo, reforzar la seguridad y avanzar hacia una ciudad más sostenible, según han indicado.

Por otro lado, en San Pedro Alcántara se llevarán a cabo dos proyectos de especial relevancia. Por una parte, la creación de un nuevo punto limpio que facilitará la correcta gestión de residuos y ayudará a prevenir vertidos incontrolados. Por otra, la remodelación de la calle Los Romeros, una actuación que transformará este entorno en un espacio "más accesible, moderno y seguro para vecinos y usuarios".

A estas medidas se suma el refuerzo del servicio municipal de limpieza mediante la adquisición de nuevos hidrolimpiadores y contenedores, una renovación de equipamiento que posibilitará dar respuesta al crecimiento demográfico y turístico que experimenta el municipio.

Durante la sesión también se ha aprobado una segunda modificación presupuestaria por importe de 146.000 euros destinada a atender actuaciones ya comprometidas por el Ayuntamiento.

En concreto, se consignarán 131.000 euros para el proyecto modificado de la cubierta metálica de la pista exterior del Pabellón Carlos Cabezas, mientras que el resto de la partida permitirá atender compromisos vinculados al proyecto de rehabilitación del Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez.

Previamente, el Pleno ha tomado conocimiento de la renuncia del concejal Manuel Cardeña como representante del Ayuntamiento de Marbella en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, designándose al edil Félix Romero como nuevo representante de la ciudad en este organismo mancomunado.