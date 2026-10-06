La Policía Local de Málaga tramita 38 denuncias en materia de control de ruidos y convivencia ciudadana en una semana

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MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 38 denuncias, tanto a establecimientos (10) como a personas (28), por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público.

Así se recoge en las estadísticas comprendidas entre el lunes,28 de septiembre, desde las 07,00 horas, y las 07,00 horas de este pasado lunes, 5 de octubre. Los agentes han desarrollado en este periodo un total de 145 intervenciones en la zona del centro histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que 38 acabaron en denuncia, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

En paralelo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 64 actuaciones que se han saldado con tres denuncias a VTC.

Del total de denuncias, una es por carecer o tener caducada la tarjeta de transporte, una por carecer de rótulo o distintivo obligatorio de la comunidad autónoma de procedencia y otra por no llevar cumplimentado el libro de registro de contrato de viajeros. Además, se han realizado 32 actuaciones de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización.

En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas un total de nueve personas en la última semana: seis por cantar o proferir gritos en la vía pública, dos por incumplimientos relacionados con la realización de actividades en el domicilio que impiden el descanso ajeno y una por realizar actuaciones con equipos musicales en la vía pública sin autorización.

Las seis denuncias por cantar o proferir gritos o hacer funcionar instrumentos en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Marqués de Larios (2), plaza de la Merced (1), Obispo (1), Cuarteles (1) y Virgen de Belén (1).

CONVIVENCIA CIUDADANA

Respecto al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 19 denuncias.

Entre ellas, destacan las cuatro contabilizadas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas, así como las siete por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.

Además, constan cuatro por realizar la actividad de aparcamiento en espacio público sin autorización, una por vender el establecimiento bebidas alcohólicas para su consumo fuera del mismo, una por hacer hogueras en espacio público, una por suministrar alimentos a animales en espacio público y otra por ejercer la actividad de guía de turismo sin habilitación.

Las cuatro denuncias por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas se han producido en las calles y plazas: Capuchinos (1), Ferrocarril del Puerto (2) y plaza de la Merced (1).

En cuanto a las siete denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Constitución (1), San Telmo (2), Álamos (1), Madre de Dios (1), Mundo Nuevo (1) y Pintor José de Ribera (1).

En relación con las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 35 intervenciones, que han dado lugar a un total de diez infracciones detectadas por motivos relativos a diferentes ordenanzas.

De estas denuncias interpuestas destacan tres por carecer de licencia de apertura, autorización municipal o declaración responsable; tres por no tener toda la documentación exigida en regla (permiso de música, hoja de reclamaciones o seguro de responsabilidad civil) y dos por ocupación de la vía pública sin autorización.

De igual modo, constan una por trascender música al exterior y otra por suministrar bebidas alcohólicas entre las 22,00 y las 08,00 horas por establecimiento no autorizado al consumo.

Por otro lado, han precisado que se han realizado tres seguimientos de decreto y se ha notificado un acta de denuncia por incumplimiento de decreto. En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 73 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas.

Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros (las catalogadas como leves) y los 300.000 euros (muy graves). Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

VÍA PÚBLICA

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un total de 24 actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización.

En cuanto a su distribución, se han registrado en los distritos Centro (6), Este (4), Carretera de Cádiz (8), Churriana (5) y Teatinos-Universidad (1).

En el distrito Centro se han producido en Marqués de Villafiel (1), Bolsa (1), Méndez Núñez (1), Casapalma (1), Cárcer (1) y Camino de Colmenar (1); mientras en el distrito Este han sido en paseo marítimo El Pedregal (1), Escultor Marín Higuero (1), Arquitecto Eduardo Esteve (1) y Almería (1); y las de Carretera de Cádiz, en Sor Teresa Prat (2), Luis Barahona de Soto (1), Frigiliana (1), Abogado Federico Orellana Toledano (1), Guillermo Carrera Rubio (1), Gregorio Diego (1) y Molière (1). Por su parte, las de Churriana se han registrado en Maestro Tomás Bretón (1), Torremolinos (3) y Maestro Serrano (1); y la de Teatinos-Universidad, en Esquilo (1).