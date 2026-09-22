Policía Local de Málaga tramita 48 denuncias en materia de control de ruidos y convivencia ciudadana en la última semana

Archivo - Coche de la Policía Local de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 48 denuncias, 14 a establecimientos y 34 a personas, por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales de convivencia ciudadana y protección del espacio público.

El Ayuntamiento de Málaga ha explicado que, según las estadísticas comprendidas entre el lunes 14 de septiembre desde las 7,00 horas y las 7,00 horas del lunes 21, los agentes han desarrollado en este periodo un total de 179 intervenciones en la zona del Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que 48 acabaron en denuncia.

En el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 57 actuaciones que se han saldado con dos denuncias a VTC: una por iniciar el servicio sin llevar el libro de registro de contrato de viajeros y otra por realizar regularmente transporte de viajeros en lugar distinto a donde se encuentra residenciada la autorización.

Además, se han realizado 25 actuaciones de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización.

En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas siete personas en la última semana: cinco por cantar o proferir gritos en la vía pública y dos por incumplimientos relacionados con la realización de actividades en el domicilio que impiden el descanso ajeno.

Las cinco denuncias por cantar o proferir gritos o hacer funcionar instrumentos en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Casapalma, Jesús Castellanos, Molina Lario, Alameda Principal y Tres Cruces.

CONVIVENCIA CIUDADANA Y VÍA PÚBLICA

Respecto al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 27 denuncias.

Entre ellas, destacan las once contabilizadas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas, así como las 13 por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública. También constan una por realizar la actividad de aparcamiento en espacio público sin autorización y otra por instalar publicidad en lugares no habilitados para ello.

Las once denuncias por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas se han producido en las calles y plazas: Cofradías (1), Montaño (1) y Tres Cruces (9).

En cuanto a las 13 denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Aventurero (5), Duque de la Victoria (1), Molina Lario (1), Moratín (1), Nueva (1), San Lorenzo (2), Barcelona (1) y Gaona (1).

Por otro lado, en relación a las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 36 intervenciones, entre las que figuran 14 infracciones detectadas por motivos relativos a diferentes ordenanzas.

De estas denuncias interpuestas destacan tres por carecer de licencia de apertura, autorización municipal o declaración responsable; dos por no tener toda la documentación exigida en regla; una por no ajustarse a la actividad autorizada y dos por trascender música al exterior.

También constan dos por infracciones en la venta de vapeadores y cuatro en materia de ocupación de la vía pública: una por ocupación de la vía pública sin autorización, una por desplegar más mesas y sillas de las permitidas y dos por incumplir el horario autorizado de ocupación.

En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 90 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas.

Desde el Consistorio subrayan que las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 y los 300.000 euros. Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un total de 28 actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización.

Estas se han registrado en los distritos Centro (10), Este (3), Bailén-Miraflores (1) y Carretera de Cádiz (14). En el distrito Centro se han producido en Juan de Padilla (3), Nosquera (2), Muro de San Julián (2), Ángel (1) y San Pedro de Alcántara (2); mientras en el distrito Este han sido en Juan Sebastián Elcano (1), Pío Baroja (1) y Arquitecto Eduardo Esteve (1).

En el distrito de Bailén-Miraflores se han producido en la calle O'Donnell y en el de Carretera de Cádiz se han registrado en Imperio Argentina (4), Gregorio Diego (3), Viña del Mar (2), Gaucín (1), Camino del Pato (1), Correo de Andalucía (1), Wagner (1) y Juan Sebastián Bach (1).