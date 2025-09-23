La Policía Local de Málaga tramita 56 denuncias sobre control de ruidos y convivencia en la última semana

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Málaga en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de la ciudad de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 56 denuncias sobre control de ruidos y convivencia y la protección del espacio público. De estas, 13 han ido dirigidas a establecimientos y 43 a personas físicas.

Así lo ha informado el cuerpo local en un comunicado, en el que ha indicado que estos datos han sido recogidos entre el lunes 15 de septiembre y el 22, un tiempo en el que los agentes han desarrollado un total de 153 intervenciones en la zona del Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que las citadas 56 acabaron en denuncia.

En paralelo, se han realizado 56 actuaciones policiales en materia de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, VTC y taxis, de las que tres se saldaron con denuncias. De ellas, una ha sido por carecer o tener caducada o revocada la tarjeta de transporte y dos por iniciar el servicio sin comunicar los datos relativos al mismo.

Además, se han realizado 27 actuaciones de vigilancia para detectar a personas que lleven a cabo este servicio de transporte sin autorización.

En lo referente a la contaminación por ruidos, vibraciones y otras formas de energía, han sido denunciadas un total de 21 personas en la última semana: 16 por cantar o proferir gritos en la vía pública; cuatro por la realización de actividades en el domicilio que impiden el descanso ajeno y una por realizar actividades de ocio susceptibles de producir molestias sin tener cerradas puertas y ventanas.

Así, las 16 denuncias por cantar o proferir gritos o hacer funcionar instrumentos en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Bolsa (una), Cofradías (una), Comedias (una), Granada (una), Mártires (una), Obispo (una), Ramón Franquelo (siete) y Merced (una).

En lo relativo a la convivencia ciudadana y la protección del espacio urbano, en la ciudad se han efectuado un total de 22 denuncias. Entre ellas, destacan las ocho contabilizadas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas, así como las 13 por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública. Además, también consta una por realizar la actividad de aparcamiento en espacio público sin autorización.

También han precisado que las ocho denuncias por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas se han producido en las calles y plazas: Alfonso Peña Boeuf (una), Campos Elíseos (seis) y Merced (una).

En cuanto a las 13 denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la calle se han registrado en Campos Elíseos (dos), Aventurero (una), Granada (una), Granados (una), Merced (una), Muro de San Julián (una), Pozos Dulces (dos), San Telmo (una), Teatro (una) y Uncibay (una).

En relación a las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 50 intervenciones, sumando un total de 13 infracciones detectadas por motivos relativos a diferentes ordenanzas.

De estas denuncias interpuestas figuran dos por carecer de licencia de apertura, autorización municipal o declaración responsable; una por no ajustarse a la actividad autorizada en la licencia de apertura; dos por no tener toda la documentación exigida en regla; una por trascender música al exterior; una por no respetar el horario de apertura o cierre del establecimiento; una por vender bebidas alcohólicas entre las 22.00 y las 08.00 horas por establecimiento no autorizado al consumo; y una por carecer de lista de precios.

Además, se han registrado tres por ocupación de la vía pública sin autorización y una por no respetar el horario de cierre de la terraza.

Por otro lado, se han realizado diez seguimientos de decreto y se han notificado un cese de música. En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 50 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas.

Cabe recordar que las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros (las catalogadas como leves) y los 300.000 euros (muy graves). Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un total de 26 actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización.

En cuanto a su distribución, se han registrado en los distritos Centro (ocho) Bailén-Miraflores (dos), Palma-Palmilla (una), Carretera de Cádiz (doce) y Teatinos (tres). En el distrito Centro se han producido en las calles Compañía (una), Ángel (dos), Eslava (una), Compás de la Victoria (una), Correo Viejo (dos) y en plaza de la Misericordia (una); mientras las del distrito Bailén-Miraflores han sido en Aparejador Federico Bermúdez (dos) y la de Palma- Palmilla en Conde de Ferrería (una).

Por último, en Carretera de Cádiz se han levantado actas en Tomás Echeverría (dos), Río Rocío (dos), Ayala (una), Murillo Carrera (dos), Moreno Villa (una), Reyna Manescau (una), Mendoza (una) Agustín Montes Fuerte (una) y Muñoz Degrain (una). Igualmente, en Teatinos constan en Esquilo (una) y Robinson Crusoe (dos).