La Policía Local de Marbella mantiene un dispositivo con un centenar de efectivos para la vigilancia de las playas

Policía Local de Marbella en una playa - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

También para el control del cumplimiento de las ordenanzas municipales

MARBELLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Marbella (Málaga) mantiene durante la temporada estival un dispositivo específico de vigilancia en las playas de la ciudad, con un centenar de efectivos, para velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y de las normas relacionadas con el uso del litoral.

El portavoz del cuerpo municipal, Miguel Ángel Benítez, ha realizado un balance de las actuaciones desarrolladas desde finales del mes de junio hasta principios de agosto, coincidiendo con el ecuador de la campaña, y ha hecho hincapié en la "importancia de la colaboración ciudadana para garantizar una mejor convivencia".

Benítez ha explicado que el operativo cuenta con 15 agentes de la Policía Local y 80 vigilantes, además de 17 torres de vigilancia y un punto de coordinación situado en la playa de La Bajadilla.

Asimismo, el dispositivo se completa con tres ambulancias con personal de enfermería y tres motos de agua, con el objetivo de reforzar la atención y la seguridad a lo largo de la costa durante los meses de mayor afluencia.

El responsable policial ha destacado que uno de los datos más significativos del balance es el incremento de las actuaciones relacionadas con el incumplimiento de la normativa municipal.

En este sentido, ha señalado que "desde finales de junio hasta la fecha se han levantado 237 actas, frente a las 231 contabilizadas en toda la temporada veraniega del pasado año".

Del total registrado esta temporada, 193 actas corresponden a venta ilegal, principalmente de artículos como pulseras, bolsos, gafas, prendas deportivas, relojes o bañadores.

La Policía Local también ha formulado denuncias por la venta ambulante de alimentos y por la realización de masajes sin autorización. A estas intervenciones se suman las actas levantadas por pasear mascotas por zonas del litoral no habilitadas para este uso.

Benítez ha recordado que el municipio dispone de espacios específicamente acotados para perros en las playas de El Pinillo y Ventura del Mar, por lo que ha incidido en la necesidad de respetar la regulación vigente.

Por otro lado, ha subrayado que el operativo tiene como finalidad compatibilizar el disfrute de las playas con el cumplimiento de las normas y ha apelado a la responsabilidad de residentes y visitantes.

"La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar una mejor convivencia y un uso adecuado de nuestro litoral, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta considerablemente la afluencia a las playas", ha concluido.