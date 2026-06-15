Policía Local de Mijas presenta su Unidad Ciclista para reforzar la seguridad del litoral durante el verano. - AYUNTAMIENTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha presentado este lunes, en el entorno del Torreón de La Cala, la Unidad Ciclista de la Policía Local que volverá a prestar servicio durante los meses de mayor afluencia en el litoral mijeño, reforzando la seguridad tanto de vecinos como de visitantes.

El dispositivo estará integrado por agentes que patrullarán diariamente la Senda Litoral y las principales zonas de playa del municipio, realizando labores preventivas, vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales y control de actividades que puedan afectar a la convivencia y al disfrute de estos espacios públicos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Cuevas, ha destacado que esta unidad permite ofrecer una respuesta más cercana y eficaz en una de las zonas con mayor tránsito de personas durante el verano. En este sentido, ha explicado que "la presencia de los agentes sobre el terreno tiene un importante efecto preventivo y contribuye a que vecinos y visitantes disfruten de nuestro litoral con mayores garantías de seguridad".

Cuevas ha señalado además que esta iniciativa forma parte del refuerzo de medios que el Ayuntamiento pone en marcha durante la temporada estival y ha puesto en valor el trabajo que realiza la Policía Local de Mijas. "Seguimos apostando por dotar a nuestros agentes de los recursos necesarios para prestar el mejor servicio posible y continuar mejorando la seguridad en todo el municipio", ha afirmado.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Mata, ha considerado "muy positivo" contar sobre el terreno con este equipo "porque puede responder con una mayor inmediatez ante cualquier emergencia". En su opinión, "en verano, la presencia de personas en la zona del litoral es mucho mayor, ya que no sólo se incrementa con el turismo, sino también el uso y disfrute de las playas por los propios mijeños, y eso hace necesario que estemos más atentos ante cualquier tipo de incidencia con esta patrulla".

Por otro lado, el intendente jefe de la Policía Local de Mijas, Juan Manuel Rosas, ha afirmado que "la Unidad Ciclista nos aporta una gran capacidad de prevención y una respuesta inmediata ante cualquier incidencia en el litoral. Además, desempeña una labor fundamental en el control de la venta ambulante ilegal, los masajes sin autorización y el cumplimiento de las ordenanzas municipales".

La Unidad Ciclista desarrollará su labor a lo largo de todo el litoral mijeño, complementando el resto de dispositivos municipales que operan durante el verano y contribuyendo a mantener la calidad y excelencia de las playas de Mijas.

CALIDAD DE LAS PLAYAS

Por otro lado, la alcaldesa ha destacado "la apuesta del Ayuntamiento por la calidad total de las playas", en la recogida de los nueve distintivos Q de Calidad y S de Sostenibilidad que ha tenido lugar en un acto celebrado en el edificio Andalucía Lab de Marbella (Málaga), con la presencia del consejero de Turismo en funciones de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.

Estos sellos que concede el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes) benefician a las playas La Luna-Royal Beach, Alhamar, Calahonda, Riviera, El Bombo, La Cala, La Dorada, El Chaparral y El Charcón.

"Mijas es calidad turística, calidad de su gente, calidad de sus servicios turísticos y por supuesto calidad de sus playas", ha asegurado la alcaldesa, quie ha subrayado que estos distintivos se conceden temporada tras temporada "por el esfuerzo que hacemos desde el Ayuntamiento para que nuestro litoral sea ejemplo de limpieza, servicios, seguridad y salubridad".

Además, destaca que las playas de La Luna-Royal Beach, Riviera, El Bombo y La Cala tienen reconocida la accesibilidad universal para todas las personas que deseen disfrutarlas.

Además de estos distintivos Q y S, Mijas ya conoce que mantiene sus cinco Banderas Azules por la calidad del agua para esta temporada 2026 y también la de 2027 en La Luna-Royal Beach, Riviera, El Bombo, El Chaparral y La Cala, cuyo acto de recepción tendrá lugar próximamente.

Mijas mantiene o mejora todos los conceptos que reconocen la calidad de sus playas y servicios complementarios, como demuestra el hecho de que también hemos renovado el distintivo Sendero Azul para la Senda Litoral y el Centro Azul para el centro de interpretación de El Torreón".

Por otra parte, la alcaldesa ha recordado que desde el 1 de junio el Ayuntamiento mantiene activo su servicio de socorrismo a tiempo completo, a diario entre las 11 y las 20 horas, para garantizar la protección de los bañistas y los usuarios de las 16 playas del municipio.

Hasta el 30 de septiembre, 62 socorristas vigilan todo el litoral cada jornada, en el que es el servicio mejor dotado de toda Andalucía en personal. Además de estos 62 trabajadores a tiempo completo se suman 24 más para labores de apoyo, en total 86 personas.