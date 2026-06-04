La Policía Local de Ronda (Málaga) interviene 12 armas de aire comprimido tras una denuncia vecinal

Parte de las armas incautadas - AYUNTAMIENTO DE RONDA

RONDA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Ronda (Málaga) han intervenido una docena de armas de aire comprimido (airsoft) después de que se recibiera la denuncia de una vecina al observar cómo, presuntamente, se estaban realizando disparos desde la ventana de una vivienda de un edificio contiguo con lo que parecía ser una pistola.

Una vez en el lugar, la patrulla realizó las comprobaciones y gestiones oportunas, logrando identificar tanto la vivienda desde la que se efectuaban los disparos como al presunto responsable de los hechos.

Durante la intervención, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, la madre del denunciado hizo entrega voluntaria a los agentes de un total de 12 armas de airsoft, concretamente diez largas y dos armas cortas, que fueron incautadas.

La Policía Local recuerda que la tenencia y utilización de armas de la cuarta categoría necesitan los requisitos establecidos en la normativa vigente, debiendo evitarse en todo caso conductas que puedan generar alarma social o poner en riesgo la seguridad ciudadana, como ha sido el caso denunciado.

Igualmente, subraya la importancia de la colaboración ciudadana, destacando el hecho de que los vecinos comuniquen de forma inmediata cualquier situación que pueda afectar a la seguridad.