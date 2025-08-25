La Policía Nacional detiene a 64 personas durante el dispositivo especial de seguridad para la Feria

El subdelegado del Gobierno en Málaga durante una visita al dispositivo de seguridad de la Feria de Málaga - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un total de 64 personas durante el dispositivo de seguridad desplegado por el Gobierno de España a través del Ministerio del Interior con motivo de la Feria de Málaga, que ha estado operativo del 16 al 23 de agosto de 2025.

Las 64 detenciones se han practicado por delitos de robo con violencia, contra la salud pública, contra la libertad sexual, resistencia y desobediencia y atentado, ha indicado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

Además, los agentes de la Policía Nacional han levantado 589 actas, principalmente por drogas y armas y han identificado a 5.116 personas. Asimismo, han intervenido en 66 reyertas, han prestado 170 servicios humanitarios, han controlado 94 vehículos y han realizado 63 inspecciones de seguridad privada, así como una intervención en un incidente con lesiones con arma blanca.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en el dispositivo especial. Además, ha subrayado que "ha sido una Feria de Málaga segura gracias al trabajo y al operativo diseñado a tal efecto".

Un total de 2.100 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han formado parte del dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la Feria de Málaga 2025.

En concreto, 250 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a siete unidades, y 1.850 de la Policía Nacional, con una media diaria de 200 agentes en la calle.