Poncho K, Alfredo Piedrafita, Furtivos del Rock, Scandal Jackson y Dj Blue, invitados al Rocksario 2026

El diputado Luis Rodríguez, acompañado por el alcalde de Villanueva del Rosario, Ignacio Ramos y de la concejala de Protocolo, Claudia Vegas. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) - La 31 edición del festival de rock de Villanueva del Rosario (Málaga), Rocksario, se celebrará el 1 de agosto con Poncho K, Furtivos del Rock, Scandal Jackson y DJ Blue como invitados.

Será en la plaza Nueva de Saucedo. Además, del 6 al 9 de agosto, el municipio celebrará La Feria del Emigrante, que reúne cada año a cientos de familias, vecinos y visitantes en torno a las tradiciones, la convivencia y la identidad del pueblo.

El diputado Luis Rodríguez, acompañado por el alcalde de Villanueva del Rosario, Ignacio Ramos y de la concejala de Protocolo, Claudia Vegas, ha explicado que "Rocksario es un festival con más de tres décadas de historia que se ha consolidado como un referente a nivel andaluz y donde acudirán miles de personas de toda la provincia de Málaga".

Nacido con el objetivo de acercar la música en directo al medio rural, el Rocksario ha evolucionado hasta convertirse en un evento de referencia, manteniendo siempre su esencia: ofrecer una programación de calidad, impulsar la cultura y dinamizar la economía local a través del turismo y la hostelería.

La edición de este año, tal y como ha anunciado Claudia Vegas, presenta un cartel de primer nivel encabezado por Poncho K, acompañado por Alfredo Piedrafita, una de las grandes figuras del rock nacional; la banda local Furtivos del Rock, que representa el origen y la identidad del festival; Scandal Jackson y la sesión final de DJ Blue, conformando una noche pensada para disfrutar de la mejor música en directo.

El festival comenzará a las 22,00 horas con entrada libre, y contará además con servicio de barra gestionado por la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, favoreciendo la implicación del tejido asociativo local y generando un importante retorno económico para el municipio.

El regidor ha añadido que "el Ayuntamiento de Villanueva del Rosario continúa apostando por el Rocksario como una herramienta para acercar la cultura a todos los públicos, promocionar el municipio y seguir consolidando un evento que ya forma parte de la identidad de Villanueva del Rosario y del calendario cultural de la provincia de Málaga".

FERIA DEL EMIGRANTE 2026

Por otro lado, días después, del 6 al 9 de agosto, el municipio recibirá a la Feria del Emigrante, el acontecimiento social, cultural y festivo más importante del verano en Villanueva del Rosario.

Nacida hace más de cinco décadas como un homenaje a los vecinos que tuvieron que emigrar y regresaban al municipio durante sus vacaciones, es una celebración que reúne cada año a cientos de familias, vecinos y visitantes en torno a las tradiciones, la convivencia y la identidad del pueblo.

Así, Villanueva del Rosario ofrecerá una programación amplia y diversa, diseñada para todos los públicos y edades, que combina actividades deportivas, infantiles, culturales, religiosas y musicales, convirtiendo el municipio en un punto de encuentro para quienes vuelven a su tierra y para quienes la visitan por primera vez.

Durante la feria destacan propuestas para todos los públicos como la Comida del Mayor, las competiciones deportivas, las fiestas acuáticas infantiles, el cortejo floral, el pregón, la elección del reinado de las fiestas, actuaciones musicales, orquestas, tributos, conciertos, espectáculos infantiles, juegos tradicionales, degustaciones gastronómicas, concursos populares, la tradicional suelta de vaquillas.

La programación incluye actividades previas, más allá del 31 Festival Rocksario, como la tradicional Verbena de Verano, la Bajada de la Virgen del Rosario de la Loma y las finales de las ligas deportivas de verano.

Por último, han destacado que, por parte del ayuntamiento, sigue existiendo el compromiso con una feria más inclusiva y accesible. Todos los días, entre las 22,00 y las 23,00 horas, las atracciones permanecerán sin música para facilitar el disfrute de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras personas con sensibilidad al ruido.

Además, la programación incorpora un Punto Violeta, cedido por el área de igualdad de Diputación de Málaga, como espacio de sensibilización y atención frente a las violencias sexuales.

La Feria del Emigrante es también un importante motor económico para Villanueva del Rosario. Durante estos días, la afluencia de visitantes genera un notable impacto en el comercio, la hostelería y el tejido empresarial local, al tiempo que fomenta la participación activa de asociaciones, clubes deportivos y colectivos del municipio, cuya implicación resulta fundamental para el desarrollo de la programación.