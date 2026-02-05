El porcentaje de mayores de 55 años conectados a Internet crece cinco puntos en un año

Presentación de ‘Longevidad y Tecnología, guía senior para hacernos cultos digitales’ - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tecnología está dejando de ser un reto para los mayores, convirtiéndose en una parte esencial de su día a día. Cada vez navegan con más soltura y confianza, ya sea para comunicarse con familiares y amigos, informarse, realizar trámites, comprar productos o disfrutar de servicios digitales.

Así lo refleja el 'VI Barómetro del Consumidor Sénior' del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, que destaca que el 80% de los mayores de 55 años está conectado a Internet, cinco puntos porcentuales más en un solo año, lo que supone casi un millón de nuevos usuarios y un total de 13,3 millones de sénior digitalizados.

Aunque esta cifra sigue creciendo año tras año, muchos sénior aún no logran aprovechar plenamente las ventajas del mundo digital. Con el objetivo de avanzar en esta inclusión, el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y la asociación SeniorTic Mayores con Tecnología han presentado en Málaga 'Longevidad y Tecnología. Guía sénior para hacernos cultos digitales', cuyo fin es ampliar la cultura digital de los sénior y acompañar a quienes se incorporan ahora.

En la presentación, han participado la infanta Elena, directora de Proyectos de Fundación Mapfre; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Carmen León, subdirectora de Sociedad Digital de la Agencia Digital de Andalucía; Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre; Carlos Pérez Llorens, presidente de SeniorTic; Gonzalo Aranda, vicepresidente de SeniorTic; y Elena Muñoz, directora regional de Mapfre en Andalucía.

Durante el acto, han reflexionado sobre los estereotipos que limitan a los mayores en el uso de la tecnología y han subrayado la importancia de reforzar la cultura digital en este grupo poblacional, con el objetivo de fomentar su autonomía y participación en la sociedad digital.

"La evolución acelerada de las nuevas tecnologías genera brechas que excluyen a grupos importantes de la población que pueden quedar marginados de estas ventajas. La generación sénior, formada generalmente en un mundo analógico, es la más expuesta a quedar rezagada en la evolución que día a día se experimenta en el campo digital", ha subrayado la Infanta Elena.

En este contexto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado que "es clave que las personas mayores tengan información, puedan opinar y acceder con seguridad a servicios digitales, como la sanidad o las gestiones bancarias, ya que, de este modo, dejarán de ser una parte meramente observadora de la sociedad".

"Este proceso ofrece grandes oportunidades para mejorar su autonomía y calidad de vida, pero también conlleva riesgos, lo que hace imprescindible prevenir estafas y reforzar la seguridad. Aunque se han producido avances y la brecha con las generaciones más jóvenes se va reduciendo progresivamente, todavía queda camino por recorrer, por lo que resulta necesario seguir impulsando iniciativas como esta, con la colaboración de todas las instituciones y el trabajo conjunto del sector público y privado", ha señalado.

Por su parte, Carmen León, subdirectora de Sociedad Digital de la Agencia Digital de Andalucía, ha señalado que "la guía sénior es una herramienta práctica y cercana que no solo enseña: acompaña a las personas mayores en su viaje hacia la autonomía digital".

En Andalucía, ha precisado, "tenemos claro que la inclusión digital se construye invirtiendo en capacitación y fortaleciendo las competencias de toda la ciudadanía. Este compromiso se materializa en el Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022-2026, la hoja de ruta que guía nuestras políticas. Un paso más para que nadie se quede atrás y para que todas las oportunidades del mundo digital estén al alcance de todos".

Por su parte, Juan Fernández Palacios, ha indicado que "la longevidad debe vivirse de forma activa y positiva, y el mundo digital forma parte de este proceso. Los datos muestran que los mayores ya saben desenvolverse en Internet y seguir las nuevas tendencias. Nuestro objetivo es acompañar esa evolución, cerrar la brecha digital y fomentar que los sénior sean cada vez más cultos digitales".

De igual modo, Carlos Pérez Llorens ha remarcado que "la digitalización es algo que no debe excluir a nadie y los sénior quieren construir la era digital con el resto de la sociedad, aprovechando las ventajas de las nuevas herramientas. No son analfabetos digitales y tienen una gran capacidad y motivación para seguir aprendiendo".

LOS SÉNIOR AFIANZAN SU PRESENCIA DIGITAL

Una prueba de esta implicación son las tendencias de uso identificadas en el 'VI Barómetro del Consumidor Sénior' entre los mayores de 55 años digitalizados.

Según el informe, durante el último año, los mayores de 55 años conectados a Internet han realizado diversas actividades online en alguna ocasión: consultas y operaciones en bancos por Internet (89%), informarse a través de la prensa y medios digitales (86%) o comprar productos por Internet (81%).

También han consumido contenidos audiovisuales en plataformas de streaming como Netflix o HBO (72%), han reservado viajes, entradas o restaurantes (68%) y han utilizado redes sociales (65%). Además, más de la mitad realiza cursos online o tutoriales (52%), un 46% paga mediante el móvil y un 44% emplea asistentes digitales o herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Siri o Alexa.

Asimismo, el aumento del número de sénior digitales no se explica únicamente por la actividad de los perfiles más jóvenes dentro del colectivo. También entre las personas de 70 años o más se observa un avance significativo en el uso de servicios digitales.

Si se analizan las actividades realizadas en alguna ocasión, en estos grupos de edad las consultas y operaciones bancarias a través de Internet también han crecido, en concreto del 76% al 83% en el último año, así como la compra o reserva de viajes, entradas a espectáculos o restaurantes, que pasa del 64% al 70%, y el pago a través del móvil, que crece del 31% al 35%, confirmando una adopción progresiva de los servicios digitales en los tramos de edad más avanzados.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA CAPACITACIÓN DIGITAL DE LOS MAYORES

La guía nace para ofrecer una visión renovada sobre la relación de los mayores con la tecnología. Su objetivo no se limita a ampliar los conocimientos de quienes ya la dominan, sino también a acompañar a quienes se incorporan ahora, mostrando cómo desenvolverse con seguridad en un mundo donde la transformación digital ha revolucionado la comunicación, el ocio y la gestión de servicios cotidianos. Recorre, para ello, las herramientas tecnológicas más cercanas a la vida diaria y ofrece orientación práctica para moverse con autonomía.

Con un enfoque flexible, propone un itinerario formativo para distintos niveles y aborda temas como la relación entre longevidad y tecnología, la cultura y el aprendizaje digital, la navegación por Internet, el uso de dispositivos, la administración electrónica, la lucha contra la desinformación y el papel de la inteligencia artificial como aliada. Además, incluye enlaces y códigos QR que facilitan el acceso a recursos adicionales, fomentando la autoformación y la independencia.