El portal malagueño todocoleccion acoge subasta solidaria de guitarras a favor de investigación contra el cáncer

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portal malagueño todocolección acoge la subasta solidaria Hard Rock Hotel Madrid de guitarras exclusivas firmadas por algunos de los grandes nombres de la música nacional y a favor de la investigación contra el cáncer.
Así, este mes de octubre, Hard Rock Hotel Madrid se une un año más a la campaña internacional Pinktobertm, la iniciativa solidaria con la que Hard Rock rinde homenaje al Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama.
Bajo el lema 'Stronger Together', el hotel madrileño impulsa una subasta benéfica online (https://www.todocoleccion.net/s/catalogo/subastas?identifica...) de guitarras exclusivas firmadas por artistas de referencia de la escena musical española, en colaboración con todocoleccion.net y la Fundación Cris contra el Cáncer.
En concreto, hasta el 31 de octubre cualquier persona podrá pujar online por estas piezas únicas, auténticos tesoros para coleccionistas y amantes de la música, firmadas por artistas como Marta Sánchez, Ruth Lorenzo, La La Love You, Loquillo, Sôber, Viva Suecia, Nena Daconte, Blas Cantó, Veintiuno, Cupido, Cariño y Los Secretos, entre otros.
La recaudación obtenida se destinará íntegramente a la Fundación Cris contra el Cáncer, organización independiente y sin ánimo de lucro dedicada a financiar proyectos de investigación oncológica.