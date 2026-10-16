Posponen la celebración de Fuertes y Hermosas prevista el sábado en Málaga debido a las previsiones meteorológicas

Archivo - Celebración de Fuertes y Hermosas en la plaza de la Constitución en una imagen de archivo. - FUERTES Y HERMOSAS - Archivo

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la XI edición de Fuertes y Hermosas, que estaba prevista para este sábado en la plaza de la Constitución, se pospone y queda pendiente de nueva fecha debido a las previsiones meteorológicas.

Fuertes y Hermosas es un evento organizado por el Ayuntamiento que surgió del movimiento nacido del compromiso de un grupo de empresarios de la ciudad unidos en la lucha contra la violencia de género.

Durante toda una jornada, de 12,00 a 20,00 horas, más de 150 profesionales está previsto que ofrezcan sus servicios de maquillaje, peluquería, manicura, barbería, 'shiatsu', 'flash skin care' y 'glow express', además de actividades para el público infantil.

Cada servicio tendrá un precio de entre cinco y diez euros, ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado. La recaudación será entregada a las Hermanitas Adoratrices para su proyecto 'Vive y Camina', dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad por motivos de violencia o explotación sexual, donde se realiza un trabajo de acogida, atención integral y sensibilización.

La organización de este evento cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial a través de Sabor a Málaga. Igualmente, también colaboran Kapyderm, Antonio Eloy Escuela Profesional, Ederbel Distribuciones Cosméticas, CallSoft Informática, Rock School Málaga, Coral Joyería, Agap Anthus, Tejeros, 02 Wellness Center y Cafés Mokasol.

Además de contar con un punto informativo sobre las ayudas y recursos a mujeres víctimas de la violencia, durante el transcurso del evento habrá otras acciones paralelas como actuaciones en el escenario y actividades deportivas, así como espacios para la venta de camisetas y otros productos y de degustaciones de café de Mokasol y de tortas ofrecidas por Tejero a cambio de un donativo que se destinará a la causa.

En esta edición se espera superar la recaudación de la última edición, celebrada en 2024 en la que se entregaron también a las Hermanas Adoratrices un total de 10.230 euros.

El objetivo de este evento es concienciar a la población y colaborar con las entidades que luchan contra la violencia de género. Con esa intención nació esta plataforma de la mano de un grupo de amigos, profesionales de varios campos, que empezaron reuniendo a mujeres maltratadas para que pasaran una tarde en un centro de belleza y pudieran ayudarles a subir su autoestima y que se sintieran queridas, mimadas, hermosas y fuertes.

Poco a poco se fueron incorporando otros profesionales y se consiguió el apoyo de las administraciones públicas para sacar la actividad a la calle, logrando en cada edición la respuesta de un público solidario que acude para sumarse a esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento.

Por último, han recordado que este proyecto cuenta ya con el reconocimiento Premio Menina que entrega la Delegación de Gobierno de España en Andalucía por su trabajo de apoyo a las Mujeres Maltratadas.