El PP acusa al Gobierno de "permanecer de brazos cruzados" mientras la criminalidad "crece año tras año" en Málaga

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés en una imagen de archivo - PP

MÁLAGA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha acusado este martes al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, de permanecer "de brazos cruzados" mientras la criminalidad "crece año tras año en la provincia, según los propios datos facilitados por el Ministerio del Interior".

Ante ello, Cortés ha preguntado al Ejecutivo de Sánchez "si piensa aumentar las plantillas y desbloquear las infraestructuras paralizadas para atajar el aumento de la violencia, con especial incidencia en la Costa del Sol y el eje mediterráneo andaluz".

De este modo, ha recordado "el abandono" del Gobierno a las nuevas infraestructuras pendientes de ejecución en la provincia, "con especial atención al bloqueo de los cuarteles de la Guardia Civil en Antequera o Alhaurín de la Torre, o las nuevas comisarías de Málaga Oeste, Torremolinos-Benalmádena, Fuengirola y Estepona, sin olvidar que las obras en Ronda llevan más de tres años y medio paralizadas".

Además, Cortés ha señalado en un comunicado que Europa ha instado "al Gobierno de Sánchez y Marlaska a recuperar la unidad de la Guardia Civil OCON-Sur, tras un desmantelamiento inexplicable, ya que se trata de una unidad clave en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar".

De igual modo, el diputado 'popular' ha recordado que "el déficit de policías nacionales en Málaga supera los 700 agentes, lo que supone un 20% de la plantilla actual", y ha subrayado que "garantizar la seguridad es la primera línea de defensa de la convivencia y del Estado de derecho".

"Los tiroteos, como el último acaecido en Mijas, no pueden ser el pan de cada día en la provincia. Sánchez y Marlaska tienen que poner sobre la mesa soluciones a corto plazo para evitar que los criminales sigan campando a sus anchas por Málaga", ha insistido.

Asimismo, Cortés ha instado al Ministerio del Interior a que "detenga la escalada de la criminalidad que se está produciendo en la provincia" y que ha crecido en un 2,7% durante 2025 "por el sectarismo de un Gobierno socialista que prefiere hacer oídos sordos".

"Secuestros, vuelcos de drogas, asesinatos, decenas de tiroteos ¿Qué más tiene que ocurrir en la provincia de Málaga para que, por fin, se tomen medidas drásticas que acaben con la inseguridad que sufren los malagueños?", ha relatado Cortés.

Por ello, el dirigente 'popular' ha recordado que la formación provincial "lleva siete años reclamando al Gobierno un plan de choque que dote a Málaga de más efectivos, más medios materiales y mejores infraestructuras en materia de seguridad, a la altura de una de las provincias que más crece de todo el país".