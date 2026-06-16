PP acusa al PSOE de intentar "boicotear" la construcción de nuevas viviendas en Málaga: "Su apuesta es la parálisis"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, junto al alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, y el presidente del PP en el municipio, Enrique Moya. - PP MÁLAGA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha acusado al Gobierno socialista de "intentar boicotear la construcción de nuevas viviendas en Málaga". "Su apuesta ante el déficit es la parálisis", ha asegurado, al tiempo que se ha referido a la "nefasta" ley estatal y al "bloqueo" de inmuebles en la provincia "por el déficit eléctrico existente".

Según ha considerado, "lo único que hace el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda es subir los precios, favorecer la okupación y bloquear nuevas promociones por el déficit eléctrico que mantiene en la provincia y también por estrategia política, oponiéndose a que se amplíe la oferta disponible".

Así lo ha expuesto junto al alcalde de Benalmádena (Málaga), Juan Antonio Lara, y el presidente del PP en el municipio, Enrique Moya, donde ha explicado que, a los efectos de "la nefasta" Ley estatal de Vivienda, "que ha subido los precios y reducido la oferta por la inseguridad jurídica generada en torno a la okupación y la inquiokupación, se suma "el déficit energético que actualmente mantiene bloqueadas 25.000 viviendas en toda la provincia".

Y a todo ello, ha continuado Carmona, "debemos añadirle estrategias políticas del PSOE en municipios como Benalmádena, donde los socialistas tratan de obstaculizar proyectos para la construcción de hasta 349 nuevas viviendas", ha lamentado.

Así, ha reprochado al Ejecutivo socialista que "no apueste por la creación de nuevas promociones para atajar el déficit existente y bajar los precios" y ha alegado que Sánchez, "además de convertir esta situación en el principal problema de los españoles, ha batido un récord absoluto con la mayor subida de precios en nuestro país".

Además, el dirigente 'popular' ha lamentado que el PSOE "haya mantenido congelada en el Congreso durante más de dos años la Ley Antiokupación del PP, que aboga por el desalojo en 24 horas" y ha destacado que la provincia dispone actualmente de 150.000 viviendas vacías, "en parte, por el recelo y el miedo de muchos propietarios a la okupación".

"Frente a esta parálisis", Carmona ha reivindicado las más de 500 viviendas que impulsa actualmente el Ayuntamiento de Benalmádena, de las que más de 200 son VPO, "tras más de ocho años sin que al PSOE de Víctor Navas --el exalcalde-- promoviera ni un solo inmueble en el municipio". Eso sí, ha añadido, "Navas se dedica a poner alegaciones para retrasar la posibilidad de que los vecinos de este municipio puedan acceder a esa nueva oferta".

"La hoja de ruta del sanchismo y de Navas es la misma: no hacer nada cuando gobiernan y contribuir a subir los precios desde el Gobierno de España, y tratar de obstaculizar la búsqueda de soluciones y la creación de vivienda cuando están en la oposición, como ocurre en Benalmádena", ha explicado.

En esta línea, ha subrayado que la estrategia de los socialistas es "poner palos en las ruedas; lo vimos también con Tívoli, cuando se opusieron al proyecto de reapertura del parque de atracciones".

Así, "mientras con la boca pequeña van a manifestaciones para exigir soluciones al problema de la vivienda, por detrás ponen impedimentos a través de trabas administrativas para que no se desarrollen esos proyectos que contribuirían a elevar la oferta y equilibrar el mercado", ha apostillado.

El dirigente 'popular', que ha resaltado la "perfecta alianza" del trabajo y el esfuerzo del Gobierno municipal de Juan Antonio Lara y el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno, ha valorado las más de 20.000 VPO que prevén promover tanto la Junta como los ayuntamientos del PP en la provincia.

Eso es "una apuesta real y articulada", ha considerado Carmona, frente "a un Ejecutivo central que defiende a los okupas y que deja sin ejecutar el 70% de los fondos del Ministerio de Vivienda en 2025", ha insistido.

Del mismo modo, ha reivindicado la apuesta de la Junta de Andalucía para bajar impuestos, reducir trabas burocráticas e impulsar herramientas como el decreto para que los municipios puedan construir viviendas asequibles en suelo de equipamiento o la propia Ley autonómica de Vivienda, para contrarrestar la nefasta normativa estatal.

Por todo ello, Carmona ha insistido en que, "frente a un gobierno municipal y autonómico que sí hace, tenemos a un Gobierno y un PSOE que obstaculiza desde el ámbito legislativo y también desde el administrativo". Al respecto, ha abundado en que "si esas 349 viviendas no van más rápido, es por culpa de Navas; igual que trataron de frenar la reapertura de Tívoli, ya que votan en contra del avance de Benalmádena".

Por su parte, Lara ha afirmado que "la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestros vecinos" y ha destacado el impulso de iniciativas desde hace tres años por parte del actual gobierno municipal para facilitar el acceso, pese al "boicoteo demostrado por el PSOE".

En este sentido, ha reprochado a los socialistas que se abstuvieran cuando el equipo de gobierno aprobó la adquisición de una parcela destinada a la construcción de VPO y que ahora presenten alegaciones a la aprobación de una partida de un millón de euros para ayudas al alquiler.

"Mientras nosotros trabajamos para dar respuesta a los problemas reales de los vecinos, el PSOE se dedica a poner trabas y a boicotear proyectos necesarios para Benalmádena", ha aseverado el alcalde, quien ha subrayado que el Consistorio tiene actualmente en licitación la construcción de 230 VPO y que, además, se prevé la creación de otras 350 viviendas a través de la iniciativa de Urbania. "Nuestra prioridad es aumentar la oferta y ofrecer soluciones a quienes más lo necesitan", ha concluido.