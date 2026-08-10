El PP acusa a Puente de "asfixiar crecimiento" de Málaga con "política de inversión cero" en movilidad y transportes

Archivo - El senador y vicesecretario de Territorial y Asistencia al Concejal del PP de Málaga, Fran Oblaré, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Málaga ha acusado este lunes al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "asfixiar el crecimiento de la provincia" con una política de "inversión cero" en movilidad y transportes que "no da respuesta a las necesidades de una Málaga que avanza ya hacia los dos millones de habitantes".

Así lo ha señalado el senador y vicesecretario de Territorial y Asistencia al Concejal del PP de Málaga, Fran Oblaré, que ha advertido de que "Málaga crece a una velocidad que el Gobierno de España ni entiende ni acompaña, después de sumar más de 19.000 nuevos residentes en el último año".

"Puente pretende que una provincia que camina hacia los dos millones de habitantes siga creciendo sin invertir en las infraestructuras que necesita", ha criticado en un comunicado Oblaré, al tiempo que ha advertido de que "el Gobierno se está convirtiendo en el principal cuello de botella para el futuro de Málaga".

El dirigente 'popular' ha reprochado al ministro que "mientras Málaga suma habitantes, empresas, empleo y actividad económica, Transportes suma estudios, anuncios y excusas", señalando "la saturación del Cercanías y de la A-7 y la falta de conexiones ferroviarias en buena parte del litoral como problemas que llevan años sin una solución a la altura.

"Puente conoce perfectamente lo que necesita Málaga. No hacen falta más diagnósticos ni más titulares desde Madrid; hacen falta inversiones, obras y plazos", ha incidido Oblaré y ha lamentado que "cada año perdido en infraestructuras es un año en el que el Gobierno pone más difícil seguir creciendo y competir".

Al respecto, ha reclamado también la bonificación "inmediata" de la AP-7 de la Costa del Sol, "el peaje más caro de España, como medida para aliviar la presión sobre una A-7 cada vez más saturada". "Es difícil encontrar un ejemplo más claro del castigo de Puente a Málaga: no mejora la autovía y encarece la autopista de peaje que los malagueños usan como alternativa", ha criticado.

Por ello, el PP de Málaga ha exigido actuaciones "reales" para ampliar y mejorar el Cercanías, impulsar de una vez el tren litoral, bonificar la AP-7 y ofrecer soluciones estructurales a la movilidad en la A-7.

"No vamos a permitir que la política de inversión cero del Gobierno termine poniendo techo a las oportunidades, al empleo y al futuro de casi dos millones de malagueños", ha concluido Oblaré.