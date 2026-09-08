El PP acusa a Sánchez y al PSOE de "condenar a Málaga con una estrategia de vivienda cero": "Ni un piso ni un euro"

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de "condenar a Málaga con una estrategia de vivienda cero", después de que el nuevo portal público Casa 47 se haya estrenado "sin un solo inmueble disponible en la provincia". "Ni un piso, ni un euro invertido, ni una solución para los malagueños", ha reprochado.

Así, en una nota ha señalado que esta nueva plataforma estatal "vuelve a demostrar la enorme distancia entre los anuncios de Sánchez y los resultados del Ejecutivo que lidera", y ha advertido de que pueden cambiar el nombre del plan y presentar nuevos portales, "pero el balance para Málaga sigue siendo el mismo: cero en ocho años".

En este sentido, ha afirmado que "la vivienda se ha convertido en la mayor estafa del socialismo", tras años de compromisos y cifras millonarias que, según ha criticado, no se traducen en soluciones reales para las familias ni para los jóvenes.

"Cada nuevo anuncio de Sánchez confirma que Málaga está en el último lugar de sus prioridades. Somos una provincia pujante que aporta, que crece y que tira de la economía, pero este Gobierno vuelve a dejar fuera a los malagueños por mero tacticismo político", ha lamentado.

El dirigente 'popular' ha recordado, además, que los andaluces siguen esperando las más de 6.000 viviendas anunciadas a través de Casa 47, sin que se haya entregado una sola en toda la comunidad. "Ese es el valor que tienen ya los compromisos de Sánchez: mil y una promesas y ninguna cumplida", ha insistido.

El secretario general del PP malagueño ha incidido en que "la crisis de vivienda generada desde que Sánchez es presidente no se resuelve con campañas de comunicación, sino construyendo, movilizando suelo y facilitando que los proyectos salgan adelante", y ha defendido un modelo basado en los hechos, la seguridad jurídica y la eliminación de trabas.

En este punto, ha contrapuesto este bloqueo con las más de 10.000 VPO que promueven actualmente la Junta de Andalucía y los ayuntamientos del PP en la provincia, así como las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, como el decreto para construir inmuebles asequibles en suelo de equipamiento o dotacional o la Ley autonómica de Vivienda, "aprobada para compensar la nefasta norma estatal, que ha subido los precios y reducido la oferta por la inseguridad jurídica generada por el Gobierno en torno a la okupación".

En este marco, Carmona ha apuntado que la provincia supera las 150.000 viviendas vacías y acumula una media de 450 ocupaciones al año, "más de una al día, según datos del propio Ministerio del Interior", ha advertido.

"Mientras tanto, Sánchez sigue encadenando anuncios y los ciudadanos siguen esperando que el Ejecutivo impuse la construcción y adopte medidas que contribuyan a bajar los precios. El problema no necesita otro nombre comercial ni otra presentación; necesita viviendas y resultados", ha subrayado.

Por último, ha exigido al Ejecutivo central que concrete qué respuesta contempla para Málaga y cuándo piensa materializar los compromisos anunciados para Andalucía. "Los malagueños ya están curados de espanto con Sánchez, y más en materia de vivienda: ya no se creen sus anuncios porque saben que son mentira", ha concluido.