El PP afirma que la ministra de Sanidad "enquista" el conflicto con los médicos para "culpar" al SAS de la huelga

Archivo - La diputada del PP María del Mar Vázquez interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 20 de marzo de 2025, en Madrid (España). . - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PP de Málaga María del Mar Vázquez ha afirmado este jueves que la ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene "enquistado el conflicto" con los médicos por el Estatuto Marco como una "estrategia para culpar a las comunidades autónomas y, en concreto, al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los más de 9.000 actos asistenciales suspendidos cada día de huelga en la provincia de Málaga".

De este modo, Vázquez ha criticado que "el sectarismo" de García mantiene activo el calendario de huelgas desde hace un año, de manera que los facultativos de todo el país han programado los siguientes paros para la semana del 15 al 19 de junio, así como una gran manifestación que tendrá lugar este próximo lunes frente al Ministerio de Sanidad.

Además, ha criticado el "sectarismo sin límites" del Gobierno de Sánchez, que ha impuesto "sin diálogo ni consenso" un Estatuto Marco que ya se encuentra en tramitación tras ser aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de junio.

"Llevamos meses sin entender por qué no escuchan a los médicos de este país en sus reivindicaciones y Mónica García se ha quitado esta semana la careta, al intentar trasladar el conflicto a las comunidades", ha explicado la diputada del PP de Málaga.

De igual modo, ha señalado que el Ejecutivo ha demostrado que "le interesa tensar la situación de la sanidad pública para responsabilizar a las autonomías del mayor conflicto sanitario de la historia democrática de nuestro país".

Así, Vázquez ha especificado que la provincia registró 18.480 consultas, pruebas y operaciones suspendidas en los dos primeros días de la huelga registrada en mayo, los días 18 y 19, con un impacto para las arcas públicas andaluzas de 2,54 millones de euros. Además, ha incidido en que los andaluces vieron cancelados más de 87.000 actos asistencias, con unas pérdidas de 13 millones de euros.

Por ello, la diputada nacional malagueña ha exigido al Gobierno de España la retirada del texto impuesto por la ministra, alegando que "la sanidad pública se sustenta sobre sus profesionales y es su obligación sentarse a negociar con ellos".

Por último, ha recordado que el Estatuto Marco aprobado por el Ejecutivo central ha puesto "en pie de guerra" a sindicatos, profesionales sanitarios y gobiernos autonómicos de diferentes colores políticos, incidiendo en que "pasará a la historia como la peor ministra del ramo de la historia, tanto por este conflicto como por el que protagonizó también con Muface", ha concluido.